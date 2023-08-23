Региональным брендам открылся выход на федеральное ТВ

Олег Воробьев , Юлия Патракова, Леонид Нестеров, Ольга Голтаева (слева на право) на презентации проекта "Покупай наше". Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ.

23 августа в Кургане (Курганская область) состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Встреча организована при поддержке общественной организации «Деловая Россия» и региональных центров «Мой бизнес». Участие в ней приняли представители регионального бизнес-сообщества.

В рамках круглого стола был презентован проект «Покупай наше». Главная цель проекта – не только вывести местные бренды на федеральный рынок сбыта, но и сформировать полноценные интернациональные бренды на базе отечественных производителей, которые смогли бы представлять Россию на международной арене. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина «Shop and Show» и затронет все субъекты страны.

Открыла круглый стол Юлия Патракова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Она отметила высокую значимость проекта, который открывает перед местными предпринимателями совершенно новые возможности реализации продукции через федеральный рынок сбыта.

На мероприятии присутствовал Леонид Нестеров, сопредседатель Курганского областного отделения «Деловой России». По его словам, бизнес-сообщество развивается благодаря таким мероприятиям. Они выступают центром притяжения для местных предпринимателей.

«Делиться, передавать коммуникации, по сути, наша прямая обязанность, результатом которой становится развитие регионального бизнеса, в том числе с инвестиционной точки зрения», - отметил Леонид Нестеров.

«Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций для национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными. Тема крайне актуальная. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что сегодня необходимо создавать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама производит современные товары, услуги и технологии», - рассказал Олег Воробьев и добавил. - «Проект на базе Shop and Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Он позволяет практически всем брендам, попадающим под категории телемагазина достаточно быстро выйти на национальный уровень».

Телеканал обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир и сделать узнаваемым повсеместно.

«В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения», - указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина, более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.