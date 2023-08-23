Тупиковая ситуация: жители Челябинска пытаются закрыть сквозной проезд через свой двор

Дорогие джипы ежедневно курсируют по двору, привозя и увозя детей в частную школу по соседству. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Двор дома за зданием детской филармонии на Ворошилова, 6Б — единственный во всем квартале, через который можно проехать насквозь от Ворошилова до Солнечной. В конце 2000-х, после того как заселили многоэтажку, один из проездов — тот, что ближе к Ворошилова — был перекрыт шлагбаумом. Его жильцы установили на свои деньги при поддержке ЖЭКа.

Справа — детская площадка, которая находится рядом со сквозным проездом через двор. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Периодически шлагбаум ломался, жильцы снова собирали деньги — уже на ремонт. В итоге, через пять лет заграждение вышло из строя — его на глазах у очевидцев сломал житель соседнего двора. Средства на то, чтобы его восстановить, жильцы собрать уже не смогли, и двор превратился в проезжую дорогу. Шлагбаум так и остался стоять в кустах, подобно столбу.

Шлагбаум уже длительное время показывает на небо. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Поток автомобилей через двор на Ворошилова, 6Б заметно усилился после того, как рядом открылась частная школа «Семь ключей».

— Оттуда через наш двор начали ездить дорогие джипы. К девяти утра они привозят детей, в полшестого — увозят, и весь трафик — через нас, — рассказала КП-Челябинск местная жительница Ольга. — Ездят быстро, были ситуации, когда под колеса едва не попали наши дети.

Участок, ставший предметом раздора, даже не асфальтирован. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Ситуация усугубилась с открытием обновленной детской филармонии, где работает музыкальная школа. А когда там проходят концерты, через двор буквально становится не проехать, жалуется женщина. Многочисленные попытки жильцов справиться с ситуацией своими силами успеха не имели.

— Мы писали в ЖЭК, но там сказали, что восстановить шлагбаум не дает прокуратура — якобы у жильцов не было прав его ставить. Писали в ГИБДД, в мэрию, но безрезультатно. Вообще, согласно ПДД, запрещен въезд во двор с целью сквозного проезда — за это полагается штраф. Но никогда никаких ГАИшников мы во дворе, конечно же, не видели, — рассказывает Ольга. — Уже до того доходило, что наши дети стоят и сами останавливают там машины, спрашивают у водителей: «А вы знаете, что за это положен штраф?».

КП-Челябинск обратился в городскую администрацию за комментарием. Там ответили, что местные власти установкой дорожных заграждений не занимаются — это прерогатива жильцов и коммунальщиков.

— Для решения вопроса по установке искусственных дорожных препятствий (полусфер, лежачих полицейских), дорожных знаков «парковка запрещена» для ограничения скорости проезда и предотвращению парковки автомобилей под окнами указанного дома, собственникам помещений необходимо принять решение на общем собрании собственников. Протокол общего собрания собственников необходимо направить в управляющую организацию для принятия соответствующих мер, — сообщили в мэрии в ответ на запрос КП-Челябинск.

В кустах лежит и преграда-полусфера, которую водители просто отшвырнули в сторону. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

При этом единства среди жильцов дома по вопросу закрытия проезда нет: дом построен так, что три его подъезда выходят на одну сторону, а один, угловой — на противоположную. Если перекрыть один из проездов, все машины будут ездить по другому, чего никому из жильцов не хочется. Между тем, приближается начало нового учебного года, а значит тупиковая ситуация с проездом снова обострится.

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