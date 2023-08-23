Какие перемены ждут школы Челябинской области

Будущие инженеры уже в школе решают задачи по получению альтернативной электроэнергии. Фото: пресс-служба губернатора.

Новые учебники, инженерные классы и акцент на патриотическое и трудовое воспитание: школьников Челябинской области, как и всей страны, с 1 сентября ждут большие перемены. Как содержательно поменяется наше образование, губернатор Алексей Текслер рассказал на традиционном августовском совещании. Руководители школ и техникумов, главы районов собрались в ИТ-лицее, который был открыт в этом году в поселке Западный Сосновского района.

— Разговор об образовании невозможно вести в отрыве от общегосударственных задач, — отметил Алексей Текслер. — Уделим особое внимание патриотическому воспитанию детей и их вовлечению в научную деятельность. Президент проставил задачу обеспечить технологический суверенитет и дальнейшее устойчивое развитие экономики с опорой на собственные силы и ресурсы. Основа такого суверенного развития нашей страны — это интеллектуальный и кадровый потенциал, зона ответственности сферы образования. Те регионы, которые это понимают, вкладывают в развитие образования, те и будут выигрывать жесткую конкуренцию.

ПРЕДПРИЯТИЯ ИДУТ В ШКОЛЫ И ТЕХНИКУМЫ

Челябинская области одна из первых включилась в программу «Профессионалитет» и на сегодня открыла самое большое количество в стране таких коллабораций училищ и техникумов с предприятиями. Это кардинально новый подход в системе среднего профессионального образования, где обучение проходит по экспериментальным образовательным программам в тесной связке с работодателем. А подготовка ведется на предприятиях вплоть до трудоустройства.

Проект лично курирует и продвигает губернатор Алексей Текслер, который не раз выезжал на площадки «Профессионалитета»:

— Наш регион — лидер в стране по количеству центров, их у нас уже 12. Мы охватываем основные профессии, плюс в этом году победили в конкурсе и на медицинские профессии. Самое главное здесь, что предприятия подключаются к этой программе. У нас 3500 студентов СПО проходят практику на предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса. У нас рекорд, 98% ребят, окончившие учреждения среднего профессионального образования, трудоустроены, и более 70% — по прямой профессии.

В августе подписаны уже новые соглашения на 2024 год. По отрасли «Машиностроение» два кластера появятся в политехническом колледже Магнитогорска и Южноуральском энергетическом техникуме. Партнерами выступили сразу несколько предприятий. Базовой площадкой по отрасли «Топливно-энергетический комплекс» станет Челябинский энергетический колледж имени Кирова.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ

Одно из главных нововведений в Челябинской области — открытие первых инженерных классов «Инженеры будущего 74». По инициативе губернатора Челябинской области такой класс заработает 1 сентября в ИТ-лицее в поселке Западный. Старшеклассники уже готовы взяться за работу и вышли с каникул, чтобы показать главе региона, как могут решать самые сложные задачи. Ребятам нужно было из биологических отходов получить электроэнергию, при этом дистанционно запитать и зажечь электронное табло. Десятиклассники с этим успешно справились.

— Это будет первый инженерный класс, — рассказывает учитель физики Сергей Кондаков. — По его окончании мы должны сформулировать детям идею, а они — без помощи учителя ее реализовать. При этом должны уметь соединять несколько дисциплин, в данном случае это физика и информатика. Мы работаем только полгода, но сама концепция ИТ-лицея и оборудование уже оправдывают себя.

Губернатор Алексей Текслер поставил перед школьниками новую задачу — начать использовать альтернативную энергию для нужд школы.

— Разработайте батарею, аккумулятор, который мог бы накапливать солнечную энергию, подключите ее к сети школы, — обратился к ребятам с предложением глава региона. — Так можно сэкономить электричество, и это интересно для практического применения.

В этом году в Челябинской области будут открыты 10 таких инженерных классов на базе 8-х и 10-х классов. Программы рассчитаны на два года.

Одна из задач, которую ставит губернатор, — чтобы выпускники оставались учиться дальше и работать по специальности дома. Так, после окончания профильных классов ребята смогут продолжить обучение в межуниверситетском кампусе мирового уровня, который строится сейчас в Челябинске.

Поможет поступить в новый вуз и дополнительное образование — «ИТ-кубы» и «Кванториумы», которые так же дают основы технических и инженерных знаний. Алексей Текслер дал поручение в два раза увеличить их количество в регионе. Связано это с потребностью таких кадров и огромным интересом со стороны детей к моделированию и программированию.

— Несколько дополнительных центров у нас будет в этом году, — сообщил Алексей Текслер. — Задачу по «Кванториуму» мы решим в следующем году. Вижу здесь большую перспективу, это позволит вовлекать ребят в техническое творчество.

ВОСПИТАНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛЫ

Несколько нововведений этого года в школах касаются воспитания. В последние годы про это будто забыли, делая акцент на успешном прохождении тестов. В прошлом году появились торжественные линейки по понедельникам с поднятием флага под Гимн Российской Федерации. Теперь по четвергам будут профориентационные уроки «Моя Россия — новые горизонты». Также возвращается трудовое воспитание. Последняя тема особо волнует учителей старшего поколения, которые помнят общественно-полезные работы.

Нина Петровна Ефремова — учитель начальных классов из Усть-Катава и основоположник целой династии педагогов. В школе работают две ее дочери, внучка, уже мечтает преподавать и правнучка. Общий стаж их семьи — более 100 лет. И первое, с чем обратилась заслуженный учитель к губернатору, — просьба активно продвигать трудовое воспитание и вовлекать в него родителей.

Династия учителей Евремовых из Усть-Катава на своем примере знает, как много зависит от воспитания. Фото: пресс-служба губернатора.

— Многие родители недооценивают эту работу, — сказала Нина Петровна. — Раньше дети вместе с родителями везде принимали участие: в сборе макулатуры, уборке класса, выращивании растений на пришкольных участках. Это и было трудовое воспитание. Хотелось бы, чтобы и сейчас родители подключились.

— Вы поняли важную тему, — ответил педагогу Алексей Текслер. — Помимо школы надо чтобы и в семье было понимание, что образование — это еще и воспитание, трудовое и патриотическое. Хочу сказать вам огромное спасибо! Профессия учителя и общее образование — это основа развития любого региона, страны. Все идет от наставника, это, пожалуй, самое главное.

Вместе с трудовым воспитанием будет усилено в школах патриотическое направление. Предмет ОБЖ дополнит курс начальной военной подготовки, а с 2024 года предмет будет называться «Основы безопасности и защита Родины». В Челябинской области с этой работой поможет региональный центр «Авангард» на базе Чебаркульской дивизии. Филиалы организации по патриотическому воспитанию детей и молодежи откроются в Чебаркуле, Копейске и других городах.