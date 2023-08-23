Гора перчаток и дверь нараспашку: как сейчас выглядит двор дома челябинского маньяка

Во дворе Ческидовых валяются горы мусора. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Больше трех недель назад началось расследование по делу челябинского маньяка Владимира Ческидова. Мать психопата, которую отпустили из зала суда, уехала в квартиру, которую сдавала мигрантам и поселилась прямо с ними. Вернулась ли она назад, когда скандал утих? Журналист КП-Челябинск вновь отправился туда, где творился ад и посмотрел, что изменилось во дворе убежища маньяка на улице Фестивальной.

За прошедшее время дом совершенно не изменился. Зато выцветшие синие ворота изрядно покосились. На них будто наваливалось что-то тяжелое, из-за чего возникли щели, которых раньше не было. Возможно, во двор залезали слишком тяжелые любопытные соседи.

В палисаднике свалена куча мусора. Здесь диски, доски и сухие ветки. Отдельно стоит обратить внимание на латексные перчатки, в которых работали следователи. Их здесь очень много.

– Здесь нет никого, – предупредила проходившая мимо соседка, – В новостях говорили, что Валентину отпустили из зала суда. Но она не вернулась. Ее тут и не было, наверное. Но это понять можно. Как соседям в глаза после такого смотреть.

Во дворе беспорядок. К чердаку над гаражом приставлена лестница, — видимо, искали улики. Щель между дверью и порогом уличного туалета закрыта большими кусками линолеума, который для надежности прижат кирпичами. Несмотря на это, неприятный запах чувствуется и за воротами.

Очевидно, что двор следователи не перекапывали. Похоже, не увидели в этом смысла. Но в глаза бросается целая куча латексных перчаток на пороге дома. Рядом лежит бордовая и мерзко выглядящая тряпка и мешок с мусором. Двери в сени открыты нараспашку.

Напомним, Владимир Ческидов 14 лет силой удерживал в родительском доме девушку, которую регулярно насиловал и избивал. Другую жертву он убил у нее на глазах. Пленница смогла убежать, когда Ческидов начал «разговаривать» с давно умершей бабушкой и его забрали в психбольницу.

Челябинского маньяка отправили в СИЗО на два месяца. Сейчас его перевезли в Москву для психиатрической экспертизы.

Во время всего ужаса в соседней комнате находилась мать Ческидова Валентина. Женщину отпустили из под стражи в зале суда, после чего она заявила, что жертва жила в адской семейке «как королева». Себя мать маньяка считает не соучастницей, а несчастной жертвой.

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