Победу принес новичок: «Трактор» в первом матче Кубка губернатора выиграл в овертайме у «Металлурга»

Алексей Текслер сделал символичное вбрасывание вместе одним из лучших игроков в составе «Трактора» Евгением Кузнецовым Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед турниром губернатор Челябинской области Алексей Текслер около арены «Трактор» открыл монумент легендарному игроку и тренеру черно-белых Валерию Белоусову, в честь которого и названа главная игровая площадка «медведей».

Алексей Текслер открыл монумент Валерию Белоусову Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытие монумента Валерию Белоусову пришли ветераны «Трактора» и воспитанник клуба Евгений Кузнецов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава региона перед турниром приветствовал всех болельщиков клуба, отметив, что все соскучились по большому хоккею. Символичное вбрасывание Алексей Текслер сделал вместе с одним из лучших игроков в составе «Трактора», а ныне форвардом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

Кубок губернатора проводится в Челябинске уже десятый раз. «Черно-белые» выигрывали этот домашний турнир четыре раза.

В стартовом матче Кубка губернатора казанский «Ак Барс» переиграл тольяттинскую «Ладу» с минимальной разницей в счете – 3:2. Следом за гостями на лед вышла вторая пара команд – челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Южноуральское дерби!

Болельщики заполнили арену «Трактор» на матче южноуральского дерби Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первом периоде команды «разминались», не порадовав болельщиков заброшенными шайбами. Во втором — новичок «Трактора», имеющий опыт выступления в заокеанской АХЛ, Семен Дер-Аргучинцев на скорости заехал на «пятак» и с острого угла «распечатал» ворота Магнитки. Это случилось на четвертой минуте периода. Но буквально через полторы минуты Максим Карпов восстановил равновесие — 1:1.

В третьем отрезке матча «Металлург», будто за спиной и не было двух периодов, рванул в атаку, «прописавшись» в зоне «Трактора». Серьезно потрудиться пришлось голкиперу «черно-белых» Сергею Мыльникову, который не раз выручал команду.

Основное время завершилось вничью 1:1, а за 28 секунд до конца овертайма Семен Дер-Аргучинцев сделал дубль, выйдя один на один с голкипером Магнитки. Итог — победа «Трактора» 2:1.

Фанаты «Трактора» радовались победе «черно-белых» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 24 августа, в дневной программе сыграют «Металлург» и «Лада» (15.00), в вечерней — «Трактор» и «Ак Барс» (19:00).

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин:

— Сейчас все предсезонные матчи важны. И не только в плане счета, результата, а по большей части для наигрывания сочетаний в звеньях. Исходя из этого, получим информацию и будет уже подходить непосредственно к началу чемпионата.

Расписание Кубка губернатора Челябинской области-2023

24 августа, четверг:

— 15:00. «Лада» — «Металлург»;

— 19:00. «Трактор» — «Ак Барс»;

26 августа, суббота:

— 13:00. «Металлург» — «Ак Барс»;

— 17:00. «Трактор» — «Лада».

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