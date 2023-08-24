«Красавицы работают не только в платных медцентрах»: КП-Челябинск наградила победительниц конкурса «Леди в белых халатах»

В конкурсе «Леди в белых халатах» выбирали самых очаровательных сотрудниц медицинских учреждений Фото: Егор ИВЛЕВ

«Комсомольская правда – Челябинск» подвела итоги конкурса «Леди в белых халатах» и вручила награды самым очаровательным и красивым девушкам-медикам. За месяц мы получили более 40 заявок от врачей, медицинских сестер и целых коллективов. Выбрать победительниц дело не из легких – все участницы как на подбор красавицы. Но некоторые из них настолько вырвались вперед по итогам народного голосования, что догнать их было трудно. Победительницы конкурса рассказали КП-Челябинск, в чем секрет их успеха.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Надежду Корепанову признали самой очаровательной медсестрой. Уже 23 года она работает в городской клинической больнице №6. Сейчас Надежда – работает в отделении реанимации и интенсивной терапии. Своей красотой девушка покоряет сердца не только в больнице, но и на просторах интернета. В конкурсе «Леди в белых халатах» за Надежду проголосовали почти 14 тысяч человек. Сама она признается: когда отправляла заявку, даже и не думала, что это конкурс красоты среди медицинских работников. На награждение она пришла в свой день рождения.

Фото: Егор ИВЛЕВ

– Я люблю свою больницу. Никогда не думала куда-то перебежать: ни за деньгами, ни за лучшими условиями. Приняла участие в конкурсе, чтоб показать, что красавицы работают не только в платных центрах, где все чисто и красиво. Красавицы есть везде. В нашей больнице есть медицинские работники, которые проработали здесь уже 40-50 лет, сейчас им идет восьмой десяток, но они по-прежнему выглядят прекрасно. Не ожидала, что смогу победить, но я – многодетная мама, вдобавок у меня есть друзья из других городов. Практически по всей стране знакомые голосовали за меня. Спасибо всем за поддержку, – поделилась девушка.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Награду в номинации «Лучший врач» получила Надежда Загороднева. Уже 14 лет она работает терапевтом, из них 12 – в медицинском центре «Доктор Ост». Свои «сердца» ей подарили почти 17 тысяч человек.

– Я подключила к голосованию всю семью, а она у меня большая. У меня 5 братьев и сестер. Каждый из них поделился ссылкой с голосованием на своих предприятиях. Вдобавок у нашего медцентра 12 филиалов по всей стране, больше 800 человек. Все они решили меня поддержать и отдать свой голос. Несмотря на это, не ждала победы, ведь в конкурсе участвовали столько красоток, достойных претенденток, – призналась Надежда.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Лучшим «Коллективом в белых халатах» стали врачи онкологического отделения офтальмологического Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. На награждение девушки пришли сразу же с корабля на бал – после проведения сложной операции.

Из коллега Анастасия Каткова победила в спецноминации «Выбор партнера» от компании EIIT — бренда одежды для медработников. Девушка работает врачом отделения рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии ЧОКЦО и ЯМ. Как оказалось, на фотографии девушка была одета в костюм от бренда EIIT — это и стало решающим моментом.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Всем победительницам конкурса компания EIIT вручила сертификаты на покупку медицинской. Именинница также получила книги о кулинарии от издательского дома «Комсомольская правда». Кроме того, в качестве подарка на сайте Chel.KP.ru выйдет серия публикаций о победительницах конкурса «Леди в белых халатах».

«Комсомольская правда – Челябинск» благодарит всех участниц конкурса «Леди в белых халатах» и поздравляет победительниц!

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