«Ездить стало — милое дело!»: водители оценили сервис на трассе Челябинск-Екатеринбург

Госавтоинспекция и дорожные службы приготовили сюрприз для автомобилистов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Не секрет, что взмах жезла сотрудника ДПС на оживленной трассе — стресс для любого водителя. В голове начинают крутиться самые разные сценарии и мысли: «Разве я что-то нарушил?», «Не забыл ли я дома страховку», «А где аптечка?». И никто при этом не ожидает, что инспектор предложит водителю отдохнуть, выпить кофе и перекусить, спросит о том, как сделать дорогу и дорожную инфраструктуру качественнее и удобнее для поездок. Именно такую акцию провели на 31-м километре участка трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом сотрудники ГИБДД по Челябинской области и ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Сотрудники ДПС останавливали машины не чтобы проверить документы... Фото: Егор ИВЛЕВ

«Пит-стоп» полицейские и дорожники устроили, чтобы лишний раз напомнить водителям — в длительных поездках необходимо делать перерывы на отдых. Как отметил начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков, особенно важна такая профилактика в летнем сезоне.

...а чтобы получить обратную связь по дорожному сервису. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Лето всегда связано с повышенной интенсивностью движения, особенно на федеральных автодорогах. А в августе, как правило, еще и растет аварийность на трассах, — отмечает Иван Путков. — Дорожные службы, органы власти многое делают для того, чтобы дороги отвечали нормативным требованиям. Но ответственность за безопасность лежит и на участниках дорожного движения — часто водители пренебрегают отдыхом. А это ведет к тому, что человек хуже себя чувствует эмоционально, имеет меньшую скорость реакции на те или иные ситуации, находясь за рулем.

Интересовались мнением и водителей легковых авто. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области придорожная инфраструктура отдыха развита очень хорошо, отмечает руководитель областной Госавтоинспекции — хватает и кемпингов, и кафе. Представители Упрдора и ГИБДД собрали обратную связь от водителей: на основе их замечаний и предложений ответственные службы будут создавать более комфортные условия для участников движения.

Начальник областного УГИБДД Иван Прутков и руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Фото: Егор ИВЛЕВ

В шатре с напитками и закусками, который был специально для этого развернут, действительно, не было отбоя от желающих поделиться мнением о состоянии дорог. Отзывы, однако, были позитивными — водители высоко оценили реконструкцию трассы между Челябинском и Екатеринбургом, которая в прошлом году, наконец, стала четырехполосной на всем своем протяжении.

— Значительно лучше стало ездить, когда дорогу расширили — милое дело! — делится один из водителей. — В каждой области есть свои особенности на дорогах: где-то нормально сделали, где-то положили асфальт и через месяц он исчез. У любого дальнобойщика наболевшая тема — Канская объездная под Красноярском, там только на танках можно ездить. На Урале с таким уже практически не сталкиваешься, в последние три-четыре года заметно больше стало расширенных участков, парковок.

А другой водитель — Сергей Кузьминов из Ростова-на-Дону — не скупясь на эмоции, с характерным южным говором рассказал, насколько важна его профессия:

— Я за рулем уже больше 35 лет! Фуры — запомните раз и навсегда! — в России делают 85% экономики. Эпидемия была: все по домам сидели, а фуры ходили — и все было на прилавках, на столах, правильно? Мы едем — и у вас все есть!

Ростовчанин Сергей Кузьминов не был на Южном Урале три года и высоко оценил то, как изменились за это время областные дороги. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Какое напутствие вы бы хотели дать коллегам? — спросила его сотрудница ГИБДД.

— Дорогие мои! Берегите себя — вас ждут дома жены, матери, братья-сестры. Потому что дальнобой — он как на передовой! — громогласно заявил ростовчанин.

Впрочем, к столу приглашали не только водителей большегрузов, которые порой целые недели проводят за «баранкой». Отдых в пути важен и для тех, кто перемещается на меньшие расстояния, считает водитель «ГАЗели» и житель Снежинска Александр Кондратьев:

— Дорога — территория опасная, а человеческий фактор — штука коварная. Конечно, следует и скоростной режим соблюдать, и следить за собственным состоянием, — предупреждает коллег Александр. — Бывает такое, что засыпают за рулем водители. Ничего такого нет в том, чтобы остановиться на обочине и хотя бы на десять минут закрыть глаза. Это очень помогает.

Александр Кондратьев регулярно ездит по трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Фото: Егор ИВЛЕВ

Водитель, для которого этот участок трассы М-5 — часть дороги до дома, подчеркнул: когда дорога стала целиком четырехполосной, аварий на ней стало заметно меньше, особенно зимой.

Житель Нижнего Тагила Станислав, который даже в дороге неразлучен со своим лабрадором Хьюго, рассказал: челябинская трасса сейчас в куда лучшем состоянии, чем другая автодорога, связывающая два уральских мегаполиса — Екатеринбург-Пермь. Там, по его словам, очень интенсивный поток транспорта и возникают заторы — проблема, которая прежде была характерна и для участка М-5. Решать ее будут в ближайшие годы в рамках масштабного проекта по соединению с трассой М-12.

Ради того, чтобы питомцу было удобнее ездить, Станислав снял переднее сиденье в кабине. Фото: Егор ИВЛЕВ

Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, подводя итоги «пит-стопа», отметил, что мнения и советы водителей по поводу дорожной ситуации, комфорте передвижения, развитию придорожного сервиса пойдут в работу над этим и другими участками дорожной сети.

— Ожидал множества критических замечаний, но было приятно услышать, что дороги у нас все-таки становятся лучше, — поделился Владимир Муравьев. — После того, как завершили расширение М-5 между Екатеринбургом и Челябинском, мы переключились на расширение участка между Челябинском и Уфой. Стараемся сделать все максимально быстро и эффективно. Сейчас завершаем проектирование еще четырех участков общей протяженностью 80 км.

Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вместе с тем, на трассе Челябинск-Екатеринбург работа также продолжается: монтируются освещение, светофоры, проектируются разворотные петли, устанавливаются камеры контроля скоростного режима.

— На дороге никогда не бывает выходных: даже после того, как разрезали ленточку, начинается новая работа, по сохранению и обеспечению безопасности. Это непрерывный процесс, к которому привлечены не только дорожные службы, но и Госавтоинспекция, и региональные и муниципальные власти. Постепенно с дорог исчезают сомнительного вида развалы с самоварами, самогонными аппаратами, пирожками. Со своей стороны мы готовы прилагать усилия, создавать условия для того, чтобы в Челябинской области развивался цивилизованный бизнес в придорожном сервисе, — прокомментировал Владимир Муравьев КП-Челябинск.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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