Челябинский лицей попал в топ-5 лучших школ России

Региональные школы с каждым годом становятся все более конкурентоспособными на фоне столичных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики рейтингового агентства RAEX составили список лучших школ России. В топ-200 оказались шесть образовательных учреждений Челябинской области. Место в итоговой таблице зависит от того, насколько часто выпускники одной школы поступают в ведущие вузы страны.

— Возглавил рейтинг СУНЦ МГУ, вторую строчку сохранил Физтех-лицей им. П.Л. Капицы. Замыкает тройку призеров столичный лицей «Вторая школа», потеснивший челябинский Физико-Математический лицей № 31. Пятая позиция осталась за Университетской гимназией МГУ, — отметили в рейтинговом агентстве RAEX.

В топ-200 оказались следующие школы Челябинской области:

— Физико-математический лицей №31 (г. Челябинск) - 4 место;

— Лицей №39 (г. Озерск) – 85 место;

— Лицей №97 (г. Челябинск) – 90 место;

— Школа № 5 УИМ (г. Магнитогорск) – 118 место;

— Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (г. Челябинск) – 121 место;

— Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина (г. Снежинск) – 194 место.

Кроме того, агентство RAEX составило топ-20 лучших школ по Уральскому федеральному округу. В рейтинге оказались две школы из Челябинска и одна из Магнитогорска:

— Физико-математический лицей №31 (г. Челябинск) - 7 место;

— Лицей №11 (г. Челябинск) – 16 место;

— Многопрофильный лицей № 1 (г. Магнитогорск) – 20 место;

Составители рейтинга отмечают, что региональные школы становятся все более конкурентоспособными на фоне столичных. За четыре года доля последних в рейтинге снизилась с 45 до 31%.

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