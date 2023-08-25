Договоренности по снижению выбросов в действии: Алексей Текслер проконтролировал выполнение обязательств «Мечелом»

Алексей Текслер лично убедился, что договоренности по сокращению выбросов предприятиями выполняются. Фото: пресс-служба губернатора.

Установка фильтров, современных систем очистки, а также модернизация производств проходит на самых крупных заводах региона — «Мечеле» и «Мечел-Коксе» — по нацпроекту «Экология». Предприятия заключили соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области о сокращении выбросов в атмосферный воздух. Также действует дополнительное соглашение между правительством региона и «Мечелом», которое предусматривает экологические мероприятия, а также остановку сброса сточных вод.

Губернатор Алексей Текслер оценил, на какой стадии сейчас установка фильтров и реконструкция устаревших цехов.

— Работы, о которых мы договорились, ведутся, — сообщил Алексей Текслер по итогам визита на завод. — Сегодня сделать Челябинск чистым городом можно, только завершив полностью реконструкцию и модернизацию всех технологических переделок. Челябинский металлургический комбинат, крупнейшее предприятие в городе, является одним из источников выбросов, его вклад в долю улучшения экологии города существенен. Надо признать, что руководство комбината эту проблему понимает. Поездка, представленные планы и ход работ, который мы видим, говорят о том, что все мероприятия будут выполнены.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Первым делом Алексей Текслер осмотрел цех по производству агломерата, где уже заменили один из электрофильтров, ведется монтаж второго. Еще два будут установлены в течение полутора лет. К концу этого года будет установлена газоочистка доменного цеха № 4, после чего начнется такая же работа в пятом цехе. Также в этом году установят новый фильтр на электросталеплавильном производстве.

Рядом с «Мечелом» работает еще одно предприятие — «Мечел-Кокс». Сейчас на заводе остановили коксовые батареи, из-за чего количество выбросов снизилось на 20%. В следующем году начнется полная реконструкция первой батареи: установят обновленную систему нагрева, а вместо доменного газа будут использовать коксовый, что снижает количество вредных веществ. Такие же изменения будут и на второй батарее. Начнет работать новое оборудование в 2026 году.

— За счет модернизации будет достигнут существенный экологический эффект, — отметил губернатор. — Уже за счет остановки коксовых батарей и ряда других мероприятий эффект - порядка 20% снижения, рассчитываем на удвоение этой цифры до 2026 года.

Сейчас на территории предприятия работает своя передвижная лаборатория, которая регулярно передает показания в отдел экологического контроля завода. В период НМУ сотрудники два раза в день проверяют концентрацию вредных веществ в природоохранной зоне.

МИАСС ВНЕ ПРОИЗВОДСТВА

Отдельное соглашение работает по исключению сбросов в реку Миасс. Договоренность о переходе на замкнутый цикл достигнута между правительством региона и «Мечелом» полгода назад.

— Мы должны значительно снизить сбросы воды в Миасс, — рассказал гендиректор предприятия Олег Коржов. — В рамках этой программы у нас будет замкнутый оборотный цикл. Стоимость проекта — 2 млрд рублей, но это снимет все вопросы, которые есть к комбинату с точки зрения качества воды. Будет полностью модернизирована система водоподготовки, водоочистки, водопотребления. Для нас это значимое мероприятие.

ЦИФРА: 40%

Такого снижения выбросов удалось добиться в Челябинске с 2017 года. Основной эффект достигнут рекультивацией свалки, а также за счет модернизации производств.