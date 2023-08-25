Помогли в безвыходной ситуации: челябинские хирурги вернули 67-летней женщине возможность ходить

Женщина уже делает первые шаги после операции. Правда, пока ей для этого требуются ходунки. Фото: ЧОКБ

В Челябинске врачи буквально поставили на ноги 67-летнюю пациентку. Из-за болезни пенсионерка не могла выходить из дома, но теперь ждет, что в жизни появятся новые краски.

За последние годы нога Тамары Бородулиной так искривилась, что это было заметно невооруженным глазом.

— Сильной боли не было, — рассказала Тамара Михайловна. — Но идти-то я не могла. Встану, постою-постою, потом уже маленькими шажками так расхожусь и иду.

Ходить челябинке не давал гонартроз. Это заболевание, при котором деформируются коленные суставы. Сустав в левой ноге женщине заменили еще 11 лет назад в Новосибирске. Но следом стал разрушаться сустав в правой.

Фото: ЧОКБ

Ситуацию усугубляли дополнительные дефекты голени и голеностопа. Искривившаяся нога начала плохо влиять на позвоночник. В итоге пенсионерка оказалась пленницей собственной квартиры. Ей требовалась трость даже для того, чтобы сделать несколько шагов по комнате.

У Тамары Михайловны большая семья: две дочери, трое внуков и четверо правнуков. Болезнь наложила ограничение и на общение с близкими: погулять на свежем воздухе с внуками уже не выходило.

Завотделением травматологии №1 Челябинской областной клинической больницы Леонид Полляк рассказал, что в случае пациентки бесполезны были лекарства, процедуры и физкультурные упражнения.

— Процесс перемещения создавал огромные проблемы, — объяснил врач. — Мало того, что это больно. Это еще и чревато риском падений, а так как больная не очень молода, это риск дополнительных травм и проблем еще больших. Поэтому в данном случае безвыходная ситуация, которая потребовала оперативного лечения.

В ЧОКБ ежедневно выполняют не одну операцию по протезированию коленных суставов. В год таких вмешательств получается около 800. В десятой части случаев хирурги имеют дело с такими сложными проблемами, как у Тамары Михайловны.

Фото: ЧОКБ

Врачи заменили сустав и одновременно поработали над восстановлением функции ноги. Операция прошла успешно, пациентку выписали домой, хотя ей еще предстоит длительная реабилитация.

— У меня нога ровная стала, очень хорошая, — рассказала пациентка. — Я хоть и с ходунками пока, но хожу-то намного лучше!

Тамара Михайловна призналась, что после долгой болезни опасается мечтать, но все же ждет перемен к лучшему.

— Жизнь моя, конечно, станет гораздо насыщеннее и разнообразнее, — заключила женщина. — А то что - сижу в четырех стенах, и все. С внуками в футбол буду гонять!

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