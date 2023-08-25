Вся информация на одной странице: у проекта «Человек города» появился свой сайт

Отборочные этапы конкурса теперь можно пройти на сайте.

Стать участником «Человека города» стало еще проще. У проекта «Комсомольской правды» появился сайт, на котором собрана полная информация о правилах и условиях проведения. Чтобы приблизиться к победе, достаточно пройти два отборочных тура. В первом ответить на вопросы викторины от специалистов МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска». А во втором предложить свою идею, которая сделает город лучше, красивее и удобнее для всех. От новых парков и скверов до инновационных городских проектов – ваше предложение может стать ключевым в развитии столицы Южного Урала.

Помимо престижного звания «Человека города», автору лучшего проекта достанутся необычные призы от партнеров конкурса. Эксклюзивный подарок подготовил МУП «Служба организации движения» – это безлимитная годовая карта на бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме этого, билеты на бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий в течение года. Также подарки предусмотрены для участников, занявших 2 и 3 призовые места. Им вручат билеты в зоопарк, кино, выставочный зал, театр и абонементы на прокат зимнего и летнего спортинвентаря.

Победителя и призеров конкурса «Человек города» определит жюри, в которое войдут представители мэрии, «КП-Челябинск», бизнеса и общественных организаций. Лауреатов объявят на одной из праздничных площадок, организованных ко Дню города.

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