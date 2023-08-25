В Челябинской области снимут сериал о легендарном адвокате Федоре Плевако. Заглавную роль сыграет Безруков

Сериал будет состоять из десяти серий. Фото: киностудия «РОК».

В Челябинской области снимут историческую драму в 10 сериях об адвокате Федоре Плевако. Картина повествует о судьбе известного оратора и борца с несправедливостью, который изменил культуру ведения судебного процесса и заложил основы современной правовой системы. Съемки сериала начнутся в ближайшие дни в Троицке. Именно в этом городе родился легендарный адвокат дореволюционной эпохи.

Созданием сериала занимается киностудия «РОК». Режиссером картины выступает Анна Матисон, которая известна публике такими сценарными и режиссерскими работами как «Сатисфакция», «Млечный путь», «После тебя» и «Заповедник». А заглавную роль в историческом сериале играет Сергей Безруков. Актер признается, что ему очень импонирует порядочность Федора Плевако: он в любой ситуации оставался человеком, а это, по его словам, является самым важным.

— Федор Никифорович Плевако – интереснейшая личность, звезда своего времени! Газеты, в которых печатали его речи, раскупались молниеносно, на его выступления в суде ходили как на концерт или в театр. Если он брался за защиту, то делал это на совесть. Адвокат ведь не выбирает, кого защищать. Иногда Федор Никифорович брался за ситуации, которые казались безвыходными, и все равно умудрялся повернуть дело так, что присяжные видели перед собой человека, его внутренний мир, а не совершенный им поступок, и в них пробуждалось сострадание, – отметил Сергей Безруков.

Фото: киностудия «РОК»

Фото: киностудия «РОК»

Фото: киностудия «РОК»

Помимо Безрукова, в Челябинскую область приедет Ольга Лерман, исполнительница одной из главных женских ролей в сериале – Марии Демидовой, и Евгений Гомоной, актер Московского Губернского театра. Атмосферные кадры Троицка украсят все 10 серий.

— Для нас очень ценно, что Южный Урал стал уникальной кинематографической локацией, и нам посчастливилось принять участие в проекте, который увидит вся страна, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. – Тем более, готовит его потрясающая команда. У нас есть опыт съемок фильма об Аркаиме – он был презентован в Москве, сейчас снимается фильм об Игоре Курчатове, который родился на нашей земле, создал ядерный щит страны. Но историческая драма «Плевако» – пожалуй, первый художественный сериал об уроженце Южного Урала, который выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER и на федеральном канале НТВ.

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