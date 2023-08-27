Дождь, град и солнечное настроение: в Челябинске прошел первый областной Сап Фестиваль

Главный урок спортсменам преподала погода. Фото: Егор ИВЛЕВ

Любители и профессионалы сапов собрались на территории школы гребли №11 на Шершневском водохранилище. Как сообщают организаторы, в первом Сап фестивале Челябинской области приняли участие 60 спортсменов.

— Элемент неожиданности внесла погода, — пишут организаторы. — Из-за начавшегося внезапно дождя и града прямо во время марафона гонка завершилась раньше.

В программе фестиваля были мастер-классы по развитию силы и выносливости от мастера спорта по легкой атлетике, члена сборной России Александры Симаковой и по технике гребли.

За соревнованиями наблюдал фотокорреспондент КП-Челябинске Егор Ивлев.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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