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Звезды27 августа 2023 13:31

От Древней Руси до Средневековой Японии: под Челябинском прошел фестиваль исторической реконструкции

Фотокорреспондент КП-Челябинск заснял самые яркие кадры фестиваля «Уральская крепость»
Ольга ЩАПИНА
Сразу несколько эпох перемешали реконструкции на фестивале в Челябинской области.

Сразу несколько эпох перемешали реконструкции на фестивале в Челябинской области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В историческом парке «Гардарика» прошел фестиваль «Уральская крепость». Организаторы соединили сразу несколько эпох: от Древней Руси до 50-х годов XX века. Также для гостей были организованы археологические эксперименты, мастер-классы, реконструкции боев, еда на костре.

Свидетелем реконструкции Бородинского сражения стал фотокорреспондент КП-Челябинск Валерий Звонарев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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