Что будет, если не делать УЗИ два-три года: мнение врачей

В ходе ультразвукового исследования специалист может увидеть то, что скрыто от глаз

Не секрет, что некоторые женщины годами не обследуются, а после попадают к гинекологам с большими образованиями яичников или миомой размерами с футбольный мяч. К сожалению, запущенные случаи не редкость, особенно среди пациенток репродуктивного возраста, которые несвоевременно обращаются к врачам.

Врач ультразвуковой диагностики МЦ “Лотос", кандидат медицинских наук Оксана Гаврикова рассказала, какие заболевания можно упустить, если своевременно не пройти обследование.

Многие гинекологические заболевания, включая онкологические, могут развиваться незаметно для женщины, и только УЗИ позволяет рано выявлять их наличие. Бессимптомно могут протекать такие “женские” заболевания, как опухоль яичников, рак эндометрия и шейки матки, полипы, гиперплазии, миома и некоторые формы эндометриоза. Зачастую они проявляют себя, когда болезнь переходит на более серьезную стадию развития, и лечить ее становится гораздо сложнее.

По мнению Оксаны Анатольевны, не стоит пренебрегать визитом к врачу, если прошло уже несколько лет от последнего ультразвукового исследования, а также при наличии гинекологических заболеваний у близких родственников или в случае генетической предрасположенности к заболеваниям, а также при первых признаках нарушения работы органов малого таза.

В ходе ультразвукового исследования специалист может увидеть то, что скрыто от глаз: оценить размеры, форму, строение и кровоснабжение органов, понять насколько правильно они работают, выявить наличие полипов, кист, опухолей, других образований малого таза, а также проверить состояние эндометрия, яичников и многое другое.

Например, если размеры матки увеличены, это может указывать на миому или аденомиоз, то есть на доброкачественные изменения матки. Бывает, что размеры матки соответствуют 12-ти или даже 20-недельной беременности. Все это требует обращения к врачу! За некоторыми образованиями, например, за кистой яичника, сначала наблюдают, так как она может исчезнуть самостоятельно.

Чтобы исключить полипы или гиперплазию, врач оценивает толщину, строение и кровоснабжение эндометрия. Кроме того, с помощью УЗИ можно определить врожденные аномалии развития внутренних половых органов, посчитать количество фолликулов в яичниках, что особенно важно тем, кто планирует беременность или ожидает приближение менопаузы.

“Регулярное проведение ультразвукового исследования позволяет контролировать состояние органов малого таза, выявлять отклонения и своевременно начинать лечение”, — отметила врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Гаврикова Оксана Анатольевна.

Врач ультразвуковой диагностики МЦ «Лотос», кандидат медицинских наук Оксана Гаврикова

Частота проведения УЗИ зависит от возраста и состояния здоровья женщины. Подросткам и молодым девушкам рекомендуется проходить УЗИ 1 раз в год, менструирующим женщинам – 1-2 раза в год, а женщинам после 40 лет – не менее двух раз в год. После наступления менопаузы достаточно приходить на ультразвуковое исследование один раз в год.

Однако важно помнить о том, что опухолевые процессы встречаются как у юных девушек, так и у женщин в менопаузе, поэтому УЗИ показано абсолютно всем.

Чрезвычайно важно, чтобы само исследование было качественным, то есть проводилось на экспертном оборудовании под контролем опытного врача.

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