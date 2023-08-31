Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 августа 2023 8:13

Что будет, если не делать УЗИ два-три года: мнение врачей

Врач ультразвуковой диагностики МЦ «Лотос» Оксана Гаврикова рассказала, какие заболевания можно упустить, если своевременно не пройти обследование
Источник:kp.ru
В ходе ультразвукового исследования специалист может увидеть то, что скрыто от глаз

В ходе ультразвукового исследования специалист может увидеть то, что скрыто от глаз

Не секрет, что некоторые женщины годами не обследуются, а после попадают к гинекологам с большими образованиями яичников или миомой размерами с футбольный мяч. К сожалению, запущенные случаи не редкость, особенно среди пациенток репродуктивного возраста, которые несвоевременно обращаются к врачам.

Врач ультразвуковой диагностики МЦ “Лотос", кандидат медицинских наук Оксана Гаврикова рассказала, какие заболевания можно упустить, если своевременно не пройти обследование.

Многие гинекологические заболевания, включая онкологические, могут развиваться незаметно для женщины, и только УЗИ позволяет рано выявлять их наличие. Бессимптомно могут протекать такие “женские” заболевания, как опухоль яичников, рак эндометрия и шейки матки, полипы, гиперплазии, миома и некоторые формы эндометриоза. Зачастую они проявляют себя, когда болезнь переходит на более серьезную стадию развития, и лечить ее становится гораздо сложнее.

По мнению Оксаны Анатольевны, не стоит пренебрегать визитом к врачу, если прошло уже несколько лет от последнего ультразвукового исследования, а также при наличии гинекологических заболеваний у близких родственников или в случае генетической предрасположенности к заболеваниям, а также при первых признаках нарушения работы органов малого таза.

В ходе ультразвукового исследования специалист может увидеть то, что скрыто от глаз: оценить размеры, форму, строение и кровоснабжение органов, понять насколько правильно они работают, выявить наличие полипов, кист, опухолей, других образований малого таза, а также проверить состояние эндометрия, яичников и многое другое.

Например, если размеры матки увеличены, это может указывать на миому или аденомиоз, то есть на доброкачественные изменения матки. Бывает, что размеры матки соответствуют 12-ти или даже 20-недельной беременности. Все это требует обращения к врачу! За некоторыми образованиями, например, за кистой яичника, сначала наблюдают, так как она может исчезнуть самостоятельно.

Чтобы исключить полипы или гиперплазию, врач оценивает толщину, строение и кровоснабжение эндометрия. Кроме того, с помощью УЗИ можно определить врожденные аномалии развития внутренних половых органов, посчитать количество фолликулов в яичниках, что особенно важно тем, кто планирует беременность или ожидает приближение менопаузы.

“Регулярное проведение ультразвукового исследования позволяет контролировать состояние органов малого таза, выявлять отклонения и своевременно начинать лечение”, — отметила врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Гаврикова Оксана Анатольевна.

Врач ультразвуковой диагностики МЦ «Лотос», кандидат медицинских наук Оксана Гаврикова

Врач ультразвуковой диагностики МЦ «Лотос», кандидат медицинских наук Оксана Гаврикова

Частота проведения УЗИ зависит от возраста и состояния здоровья женщины. Подросткам и молодым девушкам рекомендуется проходить УЗИ 1 раз в год, менструирующим женщинам – 1-2 раза в год, а женщинам после 40 лет – не менее двух раз в год. После наступления менопаузы достаточно приходить на ультразвуковое исследование один раз в год.

Однако важно помнить о том, что опухолевые процессы встречаются как у юных девушек, так и у женщин в менопаузе, поэтому УЗИ показано абсолютно всем.

Чрезвычайно важно, чтобы само исследование было качественным, то есть проводилось на экспертном оборудовании под контролем опытного врача.

Записаться на прием к гинекологу в Челябинске

Единая справочная служба: +7 (351) 220–00–03;

Челябинск, ул. Труда, 187Б;

www.lotos74.ru;

vk.com/lotos74ru;

t.me/lotos74ru.

Красота и здоровьеБИЗНЕС-ПРЕСС