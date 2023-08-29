Парламент поддержал социальные инициативы

Большинство принятых депутатами законов направлены на социальную поддержку населения. Фото: Заксобрание Челябинской области.

Большинство вопросов на заседании Законодательного Собрания были социального характера. Депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете — поступили дополнительные федеральные средства, также одобрен пакет социальных законопроектов, внесенных губернатором Челябинской области. Часть из них направлена на поддержку участников спецоперации и их семей, детей-сирот, пенсионеров и других категорий граждан.

ДЕНЬГИ НА ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ

Челябинская область получила из федерального бюджета дополнительно 241 млн рублей. В связи с этим депутаты одобрили изменения в главный финансовый документ региона — закон об областном бюджете.

Федеральные средства направят на развитие жилищного строительства — более 146 млн рублей, на доплаты учителям за классное руководство — 48 млн рублей. По решению, принятому на федеральном уровне, на 54 млн рублей увеличивается объем федеральных средств на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях.

— За счет перераспределения ранее зарезервированных в областном бюджете средств дополнительные деньги пойдут на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы — это более двух миллиардов рублей, — добавил председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. — В связи с уточнением количества учащихся школ и воспитанников детских садов на полмиллиарда рублей увеличатся субвенции местным бюджетам. Дополнительные средства предусмотрены на единовременную соцвыплату в связи с установкой внутридомового газового оборудования.

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 225 млрд рублей, расходы — 302 млрд рублей, дефицит остается без изменений — 77 млрд рублей.

ВЫПЛАТА НА ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА ВОЗРОСЛА

Депутаты продолжают совершенствовать меры поддержки граждан при подключении домов к газовым сетям. Так, на заседании Законодательного Собрания принят закон, увеличивающий максимальный размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования до 150 тысяч рублей. Ранее предельный размер льготы достигал 100 тысяч рублей.

— Губернатор выступил с инициативой увеличения максимальной выплаты в полтора раза в связи с ростом цен на газовое оборудование и увеличением стоимости работ по его установке, — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. — Эта мера поддержки очень существенная и эффективная, особенно для жителей сельских территорий. В прошлом году выплаты получили около 1500 семей, а за неполные восемь месяцев 2023 года — почти 2000 семей.

В Челябинской области растет количество жителей, которые получают компенсацию на установку газового оборудования. Фото: «Газпром газораспределение Челябинск».

Отметим, что максимальный размер единовременной выплаты на внутридомовое газовое оборудование для семей участников специальной военной операции остается прежним — 200 тысяч рублей. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Подать заявление необходимо до заключения договора на поставку газа.

Кто имеет право на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку:

— одиноко проживающие пенсионеры старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

— семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

— инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения;

— совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет;

— инвалиды и ветераны боевых действий;

— члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;

— малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет.

ПОДДЕРЖКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ

Областным парламентом приняты законы в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Так, в дополнение к уже существующим мерам единовременная выплата назначена призывникам, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года во время прохождения службы. Законопроект разработан министерством социальных отношений области и внесен на рассмотрение губернатором.

— Большое внимание сегодня мы уде-ляем нашим землякам, участвующим в специальной военной операции, — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. — Мы расширили перечень лиц, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты в размере 50 тысяч рублей. А те, у кого есть дети, получат по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Мера коснется тех, кто был призван военными комиссариатами Челябинской области, а потом заключил контракт с Министерством обороны.

Кроме того, депутаты поддержали проект закона, предоставляющий преимущественное право на получение жилья лицам из числа детей-сирот, принимающим участие в СВО.

ГЕРОИ ПОЛУЧАТ УЧАСТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

Еще одно изменение касается бесплатного предоставления в собственность земельных участков участникам СВО для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке. Проект закона разработан во исполнение распоряжения Президента России «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей».

Согласно закону право на бесплатное предоставление земельных участков имеют участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий.

В случае их гибели правом на получение земельного участка смогут воспользоваться их члены семьи (супруга и дети, а при их отсутствии — родители). При этом участок предоставляется гражданину однократно в любом муниципальном образовании Челябинской области по его выбору.

На 1 июля 2023 года потенциальное число южноуральцев, на которых распространяется действие закона, составляло 319 человек.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по строительной политике Александр Мотовилов, в муниципалитетах ведутся на регулярной основе соответствующие кадастровые работы, вносятся изменения в градостроительную документацию с включением схем прокладки к этим участкам инфраструктуры и сетей.

Министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов проинформировал депутатов, что в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении компенсации за земельный участок, проводится соответствующий экономический анализ.

Также на заседании Законодательного Собрания внесены поправки в действующий закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области».

Изменения сохраняют право многодетных семей на получение земельного участка в собственность бесплатно в случае гибели (смерти) одного или нескольких детей в результате участия в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины либо смерти одного или нескольких детей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими в ходе участия в специальной военной операции.