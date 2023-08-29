Шанс попасть в мировой топ, зарубежные бойцы и мультимедийное шоу: чем удивит Вечер бокса в Челябинске

Челябинские бойцы Вильдан Минасов и Иван Чирков. Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

8 сентября в Челябинске пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Грандиозное спортивное и мультимедийное шоу увидят тысячи зрителей. Свою мощь покажут боксеры из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Среди участников даже есть два спортсмена из Челябинской области. Рассказываем, что их ждет в случае победы и как они готовятся к решающим боям.

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions – это возможность для двух южноуральских боксеров пробиться в мировой топ – войти в рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO). Непобежденный Иван Чирков и нокаутер Вильдан Минасов станут хедлайнерами вечера.

Миллионы фанатов по всему миру будут следить за международным Вечером бокса от RCC Boxing Promotions. А тысячи человек смогут увидеть легендарные бои лично, на площадке ледовой арены «Трактор».

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions – это спортивное и мультимедийное шоу. Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

Кто такой Вильдан Минасов

Весовая категория: до 61,2 кг

Рост: 173

Стойка: правша

Возраст: 26 лет

Главным событием вечера станет бой Вильдана Минасова (11-1, 7 КО) и Рене Альварадо (33-13, 1 КО) из Никарагуа. Восходящая звезда российского бокса Минасов наш соотечественник – живет в городе Миасс Челябинской области.

26-летний спортсмен за четыре года в профессиональном боксе успел показать себя и прославиться. В прошлом году он вырвал победу у экс-претендента на титул чемпиона мира Моузеса Паулуса, вошел в десятку лучших боксеров России и в топ-100 планеты по версии BoxRec.

В этом году Вильдан Минасов провел два боя. Обоих соперников отправил в нокауты. А потом начал масштабную подготовку – ведь 8 сентября будет самый серьезный бой в профессиональной карьере Минасова. Он встретится на ринге с экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа.

Главным событием вечера станет бой Вильдана Минасова и Рене Альварадо. Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

– После майского боя я отдохнул недельки две, потом начинал подготовку в своей родной деревне, потом плавно перешли в зал бокса. На две недели приехал в академию единоборств в Екатеринбург, здесь проводим спарринги, готовимся, – рассказал Вильдан Минасов. – Год назад я уже боксировал в «Тракторе», мне понравилось: большая арена, все очень атмосферно, зрелищно и в то же время волнительно. Когда выходил на ринг, весь зал заревел! Рад, что снова там получится побоксировать и возглавить главный бой вечера.

Кто такой Иван Чирков

Весовая категория: до 59 кг

Рост: 171

Стойка: правша

Возраст: 27 лет

Не менее важный бой предстоит Ивану Чиркову (10-0, 2 КО), который родился в селе Еманжелинка Челябинской области. Ему будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1, 21 КО). Победа в этом бою позволит Чиркову войти в рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

За пять лет в профессиональном боксе Чирков не проиграл ни один бой из десяти. Надеется, что и 11-й не станет исключением. Но и его соперник в этот раз на уровень сильнее, чем предыдущие. Венесуэлец входит в топ-100 мирового рейтинга и у него намного выше процент досрочных побед. Но, в отличие от Чиркова, он уже проигрывал, в том числе досрочно.

Непобежденный Иван Чирков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Ринг все покажет. Соперник очень достойный. Я сам попросил такого сильного противника из-за рубежа. Хотелось показать свой уровень, и чтобы зрителю было интересно, – признается Иван Чирков. – Волнения перед боем нет. буду боксировать в Челябинске в родных стенах. Придут много друзей и родных, будет поддержка. У меня есть мечта завоевать титул чемпиона мира. Поэтому стремлюсь и надеюсь, что мой нолик в графе проигрышей сохранится.

Этот бой – возможность для Чиркова стать новым Ковалевым – войти в международный рейтинг WBA. А чем выше ты в этом списке, тем больше шанс побороться за титул чемпиона мира. Поэтому все силы сейчас уходят на подготовку – по две тренировки каждый день, кроме субботы и воскресенья.

Тренер говорит, что сейчас Иван приходит в свою лучшую форму и набирает скорость Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Осталась неделя, Ваня приходит в свою лучшую форму, набирает скорость. В день боя он будет находиться на пике своих возможностей по скорости и силе. Впервые в карьере Ваня будет боксировать десять раундов. Соперник тоже хороший: выносливый и мощный, – отмечает тренер Ивана Чиркова Вениамин Плехов.

Иван Чирков и его тренер Вениамин Плехов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще восемь зрелищных боев звезд бокса можно будет увидеть на Вечере бокса RCC Boxing Promotions (уральский промоушен, который был создан «Русской медной компанией»). Спортивное и мультимедийное шоу пройдут 8 сентября в 17:00 в ледовой арене «Трактор». Билеты можно приобрести в кассах города.

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