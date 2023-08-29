Время пострелять футболками: как в Челябинске прошел Traktor Winline Fest с «Триагрутрикой» и Niletto

Хиты публика пела хором. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 августа в Челябинске прошел масштабный музыкальный фестиваль Traktor Winline Fest. Со сцены, собранной возле памятника Курчатову, в толпу летели футболки с автографами, гости могли сделать тату с символом клуба и получить взамен абонемент на сезон. «Зажгли» публику рэперы Jahmal’а и Vibe из группы «Триагрутрика» и певец Niletto. Как это было – в фоторепортаже КП-Челябинск.

Сцену собрали возле памятника Курчатову. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гостей развлекал символ команды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В толпу летели фирменные футболки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене игроки «Трактора». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Jahmal из «Триагрутрики». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За тату давали абонемент на сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хита Big City Life со сцены не прозвучало. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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