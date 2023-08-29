Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2023 9:42

Время пострелять футболками: как в Челябинске прошел Traktor Winline Fest с «Триагрутрикой» и Niletto

На фестивале «Трактора» дарили абонемент на сезон за татуировку с символом клуба
Олег КОСТЕНКО
Хиты публика пела хором.

Хиты публика пела хором.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 августа в Челябинске прошел масштабный музыкальный фестиваль Traktor Winline Fest. Со сцены, собранной возле памятника Курчатову, в толпу летели футболки с автографами, гости могли сделать тату с символом клуба и получить взамен абонемент на сезон. «Зажгли» публику рэперы Jahmal’а и Vibe из группы «Триагрутрика» и певец Niletto. Как это было – в фоторепортаже КП-Челябинск.

Сцену собрали возле памятника Курчатову.

Сцену собрали возле памятника Курчатову.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гостей развлекал символ команды.

Гостей развлекал символ команды.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В толпу летели фирменные футболки.

В толпу летели фирменные футболки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене игроки «Трактора».

На сцене игроки «Трактора».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Jahmal из «Триагрутрики».

Jahmal из «Триагрутрики».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За тату давали абонемент на сезон.

За тату давали абонемент на сезон.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хита Big City Life со сцены не прозвучало.

Хита Big City Life со сцены не прозвучало.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ