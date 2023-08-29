Время пострелять футболками: как в Челябинске прошел Traktor Winline Fest с «Триагрутрикой» и Niletto

Хиты публика пела хором.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
27 августа в Челябинске прошел масштабный музыкальный фестиваль Traktor Winline Fest. Со сцены, собранной возле памятника Курчатову, в толпу летели футболки с автографами, гости могли сделать тату с символом клуба и получить взамен абонемент на сезон. «Зажгли» публику рэперы Jahmal’а и Vibe из группы «Триагрутрика» и певец Niletto. Как это было – в фоторепортаже КП-Челябинск.
Сцену собрали возле памятника Курчатову.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гостей развлекал символ команды.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В толпу летели фирменные футболки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На сцене игроки «Трактора».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Jahmal из «Триагрутрики».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За тату давали абонемент на сезон.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Хита Big City Life со сцены не прозвучало.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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