«Общаться на языке бизнеса»: эксперты раскрыли секреты правильных переговоров о повышении зарплаты

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Стандартная ситуация, с которой сталкиваются почти все: цены растут, а зарплата нет. Но как тактично попросить начальство о повышении и не добиться скандалов и увольнения? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Челябинск» (95.3FM) рассказал пресс-секретарь SuperJob Антон Шахов.

Использовать правильные аргументы

Антон Шахов отмечает – «манипулятивные» фразы не работают. Жалобы на ипотеку, семью или большие доходы у коллег для работодателя не важны, ведь это ваши проблемы. С начальством нужно разговаривать на языке бизнеса и использовать цифры. Например, можно отчитаться о вкладе в развитие компании за определенный четкий срок.

– Еще один работающий аргумент – повышение квалификации. Чем больше знаний и опыта у сотрудника, тем он дороже, – рассказывает Антон Шахов.

Выбрать правильный момент

Эксперты советуют просить повышение зарплаты после обеда, когда люди более расположены к положительным решениям. Важен и день недели: среда или четверг, когда сотрудники влились в рабочий график, но еще не настроены на выходные.

Продумать первую фразу диалога

Первая фраза диалога задает стиль всей беседе. Ей можно обозначить тему. Например: «я бы хотел поговорить о росте моей зарплаты». Тогда руководитель поймет, есть ли у него время для беседы или выберет более удобное.

Определить ставки

Стоит понимать, на что вы готовы пойти в случае отказа. Возможна ситуация, когда вы уже планируете увольняться или у вас есть предложение от другой компании. Бывает, что люди просят повышения, желая в любом случае сохранить место работы. Важно понимать пространство для тактического маневра, если вы услышите разочаровывающее «нет».

– Полезно для своей самооценки на рынке труда понимать, что вы будете делать, если вам категорично откажут или повысят зарплату в недостаточной для вас степени, – советует Антон Шахов.

Использовать невербальные сигналы

Вступая в переговоры, нужно держать в голове две задачи: добиться начала обсуждения и стремиться достичь желаемого. Для этого важно убедиться, что вас и собеседника ничего не отвлекает и использовать невербальные сигналы, которые подчеркивают вашу серьезность.

– Вы должны всем видом показать, что для вас это серьезный разговор и, в зависимости от вашей тактики, вы мало готовы идти на компромисс или готовы, но для вас это важная тема, – объясняет эксперт.

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