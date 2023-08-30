Алексей Текслер школьникам Донбасса: «Стремитесь быть лучшими»

Старшеклассников из новых территорий России интересовал взгляд губернатора на развитие региона и условия поступления в вузы.

Второй год в Челябинской области работает образовательная программа для школьников Донбасса «Университетские смены». Ребята, которым уже пора определяться с профессией, приезжают в наш регион, чтобы познакомиться с возможностями для поступления, узнать поближе культуру и историю Южного Урала. Завершаются такие встречи общением с губернатором Алексеем Текслером. Более 100 ребят собрались в парке «Россия — моя история».

— Мы уже второй год участвуем в проекте «Университетские смены», действительно интересный проект, — отметил Алексей Текслер. — В этом году у нас четыре университета участвуют в этой программе: Южно- Уральский и Челябинский госуниверситеты, Магнитогорский государственный технический университет и педагогический университет. Весь смысл заключается в том, что ребята сразу профориентируются. Буду очень рад, если они примут решение поступить в наши университеты.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Один из участников «Университетских смен» Никита Короленко приехал из Краснодона. Именно в этом легендарном городе совершили подвиг против нацистов молодогвардейцы, а школа Никиты носит имя Ульяны Громовой. Интересно, что легендарный фильм о тех событиях «Молодая гвардия» снял режиссер родом из Челябинской области Сергей Герасимов. Сегодня в Краснодоне снова наступило мирное время.

— Сейчас у нас в городе спокойно, мирно, только самолеты летают, — рассказывает Никита. — После 9-го класса думаю поступать на автомеханика. Но хотелось бы вернуться в Челябинск, город большой и красивый.

Дети из Донбасса задали губернатору все самые острые вопросы: сложно ли управлять таким большим регионом, как область решает экологические проблемы, почему не построили метро. Но интересовались и образованием.

Алексей Текслер пригласил школьников Донбасса поступать в межуниверситетский кампус, который строят в Челябинске.

— Если не получилось по каким-то причинами сдать ЕГЭ, есть возможность пройти собеседование, — рассказал Алексей Текслер про условия поступления. — Есть льготы для тех, чьи родители сегодня служат или уже прошли через специальную военную операцию, есть льготы, которые касаются всех жителей нашей страны. Как стартовая точка — это хорошо, но в целом стремитесь быть лучшими. Только так вы можете продвигаться дальше по жизни, становиться лучшими специалистами и быть востребованными.

Университеты — организаторы смен постарались сделать 10 дней, которые школьники провели в Челябинской области, самыми яркими. Так, для ребят провели мастер-классы в современных «Кванториумах» и лабораториях, пригласили на тренировку «Челбаскета» и Кубок губернатора по хоккею в «Тракторе». Тем, кто отправился в Магнитогорск, показали производственные площадки ММК и лучший в городе парк «Притяжение».