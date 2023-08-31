Новый уровень комфорта: квартиры со свободной планировкой в центре Челябинска

Мода на квартиры без стен: почему челябинцы выбирают свободные планировки

Застройщики охотно поддерживают этот тренд, который органично вписывается в динамику жизни мегаполиса. Так, в центре Челябинска – на пересечении улиц Энгельса и Труда продолжается строительство жилого дома «Пятый элемент». В нем не просто квартиры со свободной планировкой, они еще и имеют прекрасные видовые характеристики. Такое жилье точно понравится тем, кому важна индивидуальность. Кроме того, есть и ряд других преимуществ.

Во-первых, в квартирах «Пятого элемента» создается ощущение свободы. Благодаря отсутствию стен и перегородок планировка позволяет максимально использовать естественное освещение, за счет чего квартиры выглядят просторнее. Обилие воздуха и света, прекрасные виды из окон очень важны для людей творческих профессий. Здесь легко найти вдохновение и взглянуть на свои проекты со свежей головой.

Во-вторых, можно изменять и адаптировать пространство под образ жизни, например, создать дополнительную гардеробную или рабочий кабинет. В соответствии с конкретными запросами легко организовать и меблировать необходимые зоны.

В-третьих, квартиры в «Пятом элементе» оценят семьи и люди, которым важно социальное взаимодействие. Объединив кухню с гостиной, можно собираться дружной компанией за ужином или присматривать за играющим ребенком во время готовки.

В-четвертых, покупатели ценят эстетику такого жилья. Квартиры со свободной планировкой выглядят современно и стильно. К ним идеально подходит минималистичный дизайн и технологичные, функциональные решения.

В-пятых, в жилом доме «Пятый элемент» собственники контролируют все процессы создания своего идеального жилья. Квартиры продаются с черновой отделкой, а это значит, что все отделочные материалы можно выбрать на свой вкус.

Дополнительная информация доступна на сайте: пятыйэлемент.рф или по телефону: +7 (351) 217-01-01.

VK: Жилой дом «Пятый элемент» | Челябинск (vk.com)

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