«Ребенка теперь преследуют кошмары»: в Магнитогорске женщина попыталась затащить чужую дочь к себе в квартиру

Девочка теперь боится подъезда. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Шестилетняя Маша (имя изменено) поднималась на лифте на восьмой этаж, где ее ждала мама. Вместе с ней в кабину зашла женщина. Она что-то мило спросила у ребенка, помогла поднять упавшую игрушку. А потом резко схватила девочку и, несмотря на страшные рыдания, потащила ее к себе в квартиру.

– Двор просматриваемый, район хороший. У мамы еще годовалый ребенок. И она с балкона наблюдает, как Маша гуляет с другими детьми. Через камеры посмотрела, что девочка вошла в лифт и ждала ее, – рассказала КП-Челябинск крестная девочки Алена.

Мама уже открыла дверь и ждала Машу, когда ее шокировали истошные крики дочери. В носках она побежала вниз. Потом поняла, что звук доносится сверху, с девятого этажа. Там ребенка за руку тащила к себе совершенно незнакомая странная женщина. Мама закричала, попыталась отобрать дитя, а в ответ услышала дикое: «Нет, ребенок со мной пойдет, не отдам». К счастью, дочь удалось отбить.

Приехавшие по вызову полицейские составили на неадекватную женщину протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. Дело в том, что она была пьяна, а дома ее ждал муж и двухмесячный ребенок. Но, как рассказывает ее знакомая, у женщины все сложно с психикой.

– Ей 36 лет. Она всегда была с приветом, но никогда не была опасной. Недавно она родила и, возможно, у нее развилась послеродовая депрессия. Муж у нее адекватный. Сам, наверное, в шоке от ее поступка, – сообщила знакомая женщины Загира.

Теперь девочка боится выходить в подъезд. Самостоятельных прогулок она больше не хочет. Но это не самое страшное.

– Ребенка теперь преследуют кошмары. Она стала просыпаться ночью с криками и слезами, – поделилась крестная.

Семья планирует добиваться наказания для странной женщины. В полиции пока только устанавливают обстоятельства.

– Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проведения проверки сотрудниками полиции будет принято обоснованное решении, – сообщили в полиции Магнитогорска.

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