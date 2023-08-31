Награды в честь юбилея: в Челябинске отметили 10-летие спортшколы «Динамо»

За 10 лет воспитанники школы становились победителями и призерами первенств мира и Европы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» сегодня одна из ведущих профильных учебных заведений не только столицы Южного Урала, но и всей Челябинской области. За 10 лет воспитанники школы становились победителями и призерами первенств мира и Европы.

Церемония награждения прошла в Культурном центре ГУВД Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, челябинский боксер Алексей Ковалев выиграл первенство Старого Света среди юношей, чемпионка и серебряный призер чемпионатов мира по боксу Александра Кулешова, работающая тренером в спортивной школе, еще один именитый боксер, а сейчас наставник — чемпион Европы, серебряный призер чемпиона мира Эдуард Абзалимов. Еще один именитый тренер — мастер спорта России международного класса по каратэ, пятикратный чемпион России Александр Пшеницын. Татьяна Минина (в девичестве Кудашова) — чемпионка мира, призер Олимпийских игр по тхэкводо также выпускница спортшколы «Динамо»... В копилке спортшколы медали различных достоинств и по другим видам спорта — каратэ, самбо, дзюдо, рукопашному бою, ММА, тхэквондо, легкой атлетике, футболу.

Среди воспитанников спортшколы «Динамо» много именитых спортсменов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победитель и призер всероссийских турниров по каратэ, 15-летний воспитанник спортшколы «Динамо» Олег Перминов уже восемь лет занимается этим видом спорта. Говорит, что спорт воспитывает дисциплину, характер, уважение к сопернику.

— Мне нравится сам дух спорта, соперничество. Хочу сказать спасибо и тренерам. Они учат, помогают, поддерживают, находят нужные слова, чтобы настроиться на поединок, — говорит Олег Перминов.

Среди награжденный - спортсмены, тренеры, руководители, специалисты челябинской муниципальной СШОР «Динамо» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Церемония награждения прошла в Культурном центре ГУВД Челябинской области (бывший кинотеатр «Дзержинец»).

На торжественной встрече спортсменов, тренеров, руководителей, специалистов спортивной школы «Динамо» поздравили, вручив почетные грамоты и благодарности, первый заместитель министра по физической культуре и спорту региона Анна Кодина, руководитель челябинского горспортуправления Максим Клещевников, заместитель председателя Челябинского регионального отделения общества «Динамо», полковник Анатолий Ситников.

Динамовцев поздравил заместитель председателя Челябинского регионального отделения общества «Динамо», полковник Анатолий Ситников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— За 10 лет спортивная школа добилась больших успехов. И не случайно она имеет название школы олимпийского резерва. Это высокий статус, который вы поддерживаете своими высокими результатами, — подчеркнула Анна Кодина.

Среди награжденный - спортсмены, тренеры, руководители, специалисты челябинской муниципальной СШОР «Динамо» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начальник горспортуправления Максим Клещевников отметил, что руководство Челябинска создает новые комфортные залы для занятий спортом в каждом районе города в том числе, и для воспитанников спортивной школы «Динамо». Так, к примеру, этим летом мы открыли новый зал на улице Чичерина, 47, рядом с Образовательным Центром № 7, не так давно — Центр единоборств во Дворце спорта «Юность» и другие площадки.

Динамовцев поздравил начальник горспортуправления Максим Клещевников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что основными площадками для юных динамовцев являются новый Спортивный «Динамо» и одноименный Дворец спорта, которые расположены у стадиона «Центральный».

Показательные выступления боксеров челябинской муниципальной СШОР «Динамо» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

О наставниках спортшколы «Динамо»

Бокс. Заслуженный мастер спорта России по боксу чемпионка мира, четырехкратная чемпионка России Кулешова Александры

Каратэ. Мастер спорта России международного класса по каратэ, пятикратный чемпион России Александр Пшеницын

Тхэквондо. Мастер спорта России по тхэквондо, чемпионка России Бакланова Анастасия

Показательные выступления каратистов челябинской муниципальной СШОР «Динамо» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рукопашный бой. Мастер спорта России по рукопашному бою, победитель чемпионата Азии (этапа Кубка мира) Софья Ищук

Самбо. Мастер спорта России по самбо, победитель первенства России Юли\ Сильченко Смешанные боевые единоборства (ММА). Мастер спорта России по смешанному боевому единоборству (ММА), победитель Кубка России Садам Одинаев

Дзюдо. Мастер спорта России по дзюдо, победитель Кубка Европы Андрей Цивилев

На торжественном мероприятии выступил хор областного главка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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