Жителя Екатеринбурга нашли мертвым на озере Куяш в Челябинской области

Погибшего обнаружили на противоположном берегу от места исчезновения. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области на озере Куяш нашли тело 64-летнего жителя Свердловской области. Мужчина отдыхал с семьей и пропал во время катания на лодке 25 августа. Спустя шесть дней, спасатели обнаружили погибшего на противоположном берегу от места, где его видели последний раз. Утопленника прибило к трехметровым зарослям камыша.

– Поиск пропавшего затруднялся не только тем, что отсутствовали свидетели происшествия, но и сложными погодными условиями, сильным ветром, большой площадью акватории озера, превышающей 20 кв.км, – сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На прогулку мужчина взял с собой спасательный жилет, но почему-то не надел его.

Тело передали родственникам. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются правоохранительные органы.

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