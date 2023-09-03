Учитель физкультуры из Челябинска: сериал «Физрук» - это комедия из другого мира, не про педагогов

Александр Мурзин вместе с командами своей школы завоевывает награды на различных соревнованиях. Фото из архива А. Мурзина.

Физруки – кто они? Полукриминальный и развязный типаж из одноименного сериала? Или мужик в штанах в вытянутыми коленками и в выцветшей олимпийке с воротом на замке? Молодой учитель физической культуры стажем Александр Мурзин развеивает эти стереотипы.

КАРТИНА ИЗ ДРУГОГО МИРА

— Александр, а есть ли в сериале «Физрук» хоть немного правды о профессии учителя физкультуры?

— Это чистой воды комедия. Там нет смысла искать правду. К реальной работе учителя физкультуры «Физрук» не имеет никакого отношения. Это картина из какого-то другого мира, который наложили на школу (улыбается). Там не виден сам педагогический процесс. Думаю, врачи после просмотра сериала «Клиника» тоже скажут, что это далеко от медицины (смеется).

— А что близко?

— На самом деле, все серьезно и очень ответственно, ведь ты работаешь с детьми. В школе один урок идет за другим. классы разные по возрасту. У меня, например, четвертый, пятый, шестой и десятый. Везде своя методика преподавания, свои упражнения, свои виды спорта. Не скажу, что рутина, но такой своего рода «конвейер».

Александр Мурзин уже 11 лет работает в родной 112-й школе. Фото из архива А. Мурзина

— Почему выбрал эту профессию?

— Я сам больше 10 лет занимался спортом — спортивной гимнастикой. Потом поступил в УралГУФК… Мне был интересен спорт во всех его проявлениях. Это соревнования, азарт, эмоции, волнения, весь процесс подготовки ребят.

— И пришел работать в свою родную 112-ю школу…

— Еще будучи студентом, пробовал себя на тренерской работе. Как говорится, испытывал на себе. Но, как-то не цепляло. А потом директор школы пригласила меня поработать учителем физкультуры. Решил попробовать. И втянулся. Уже скоро понял — это мое. Это тот самый спорт во всех его проявлениях. Все виды спорта. Для всех возрастов. Со своей спецификой и особенностями преподавания. Пара-тройка уроков физкультуры в неделю для одного класса, может, это и мало (для 10-11-х классов сейчас проходит по три урока в неделю). Но это полноценное занятие. Двигательная активность. Развитие координации, силы, ловкости, скорости. Познание видов спорта. Каждый, я уверен, помнит свою школьную физкультуру. И это, считаю, на всю жизнь. Я вижу способности школьников. Если нужно могу посоветовать попробовать себя в том или ином виде спорта. Общаюсь с тренерами учеников, которые уже занимаются в спортивных секциях. Мы ведь нашими командами выступаем еще и на городской Спартакиаде школьников. Она весь учебный год длится.

— Это как полноценный круглогодичный турнир?

— Да, больше десятка видов спорта. Легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, лыжные гонки, общефизическая подготовка, веселые старты, плюс районные и городские эстафеты. В этих стартах участвуют все школы города. А еще муниципальные и региональные этапы Всероссийских соревнований. Сегодня в общеобразовательных учреждениях созданы и работают школьные спортивные клубы. Ученики представляют свой клуб и школу на разных соревнованиях. Нагрузки хватает.

— Александр, а зарплаты хватает?

— Ответ на этот вопрос может получиться размытым. Учителя так говорят: «на одну ставку – есть нечего, на две — некогда» (улыбается). Раньше ставка была – 15 100 рублей, сейчас подняли до 16 500. Это за 18 учебных часов в неделю. Конечно,стараешься брать больше классов, чтобы в день было не по 3-4 урока, а например по 7. Получается больше двух ставок. Плюс бывают премии, поощрения за победы в профессиональных конкурсах. К тому же, учителя, как правило, ведут еще и дополнительные занятия.

Для меня интересен сам учебный процесс, и то, как я совершенствуюсь в своей работе. Много читаю развивающей литературы, методичек. И обратил внимание, что чем старше книга, тем доходчивее там подается материал. Сейчас читаю методичку «650 гимнастических упражнений», еще книгу по детской психологии в спорте.

Команда челябинской школы №112 - победитель регионального этапа «Президентских состязаний». Фото из архива А. Мурзина

ИДЕАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

— Александр, а идеальный учитель физкультуры — это?

— Нет такого «рецепта» и шаблона. И думаю, что идеального школьного учителя не существует. Классы разношерстные. «Стричь все под одну гребенку» никогда не получится. Я просто стараюсь проводить занятия так, чтобы заинтересовать детей. Скажем, для младших — больше подвижных игр, для старших — более детальное изучение основ тех или иных видов спорта. Надо по-хорошему «болеть» своей работой, любить ее, тогда все получается.

— Сегодня на физкультуру все ходят в одинаковой форме?

— Только начальная школа. Здесь у нас у каждого класса футболки своего цвета. Старшие классы уже ходят в чем хотят.

— Александр, часть школьников занимается в спортивных секциях. Можно сделать срез, какие предпочтения у ребят сейчас? Какие виды спорта выбирают?

— Сложно сказать. Думаю, в каждом районе по-разному. Многое, вероятно, зависит от близости общеобразовательного учреждения к спортивным школам. У нас, к примеру, много футболистов, есть пловцы, легкоатлеты, представители единоборств… Часть выпускников уже поступили на спортивные факультеты вузов Челябинска, в УралГУФК. Приходят в школу, благодарят. Возможно, скоро и своих детишек уже приведут в первый класс.

У меня в этом году дочка пошла в первый класс. Старший сын уже учится.

— К папе на уроке физкультуры ходят?

— Нет, у них сейчас другой учитель.

В разгаре региональный этап «Президентских состязаний» в Челябинске. Фото из архива А. Мурзина

НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Александр Мурзин готовился к новому учебному году, можно сказать, с двойной ответственностью. Говорит, что летом даже в отпуск сходить толком не получилось.

— В этом году мы стали победителями регионального финала Всероссийских соревнований школьников «Президентских состязания» (имеет статус Кубка Президента России, — Прим. ред.). Уже 4-го сентября нашей командой пятиклассников, правда, сейчас они уже перешли в шестой, уезжаем в Туапсе, в Детский центр «Орленок». Будем честь Челябинской области отстаивать. Дело серьезное. За награды будут бороться почти 1,5 тысячи участников из более 80 регионов России. Поэтому и тренировались весь июнь, чуток отдохнули во второй месяц лета и с начала августа снова начали подготовку.

Ученики 112-й школы впервые выиграли областной Суперфинал в Челябинске и получили право выступить на главных школьных стартах — «Президентских состязаниях» в Краснодарском крае. Особенность таких соревнований в том, что в них участвуют ученики одного класса общеобразовательной школы, по жребию в этом году — пятиклассники: шесть мальчиков и столько же девочек. Уникальность — в универсальности турнира. Школьники должны не только быстро бегать на длинные и короткие дистанции (километр, 30 метров и эстафеты), но и показать развитие других своих физических качеств: подтянуться, отжаться, сделать упражнения на пресс, гибкость. И это еще не все. Нужно выступить в творческом конкурсе и показать знание спортивной истории в теоретических испытаниях. Не случайно состязания по длительности сродни Олимпийским играм. Длятся аж три недели — с 7 по 27 сентября! Команду нужно готовить — потому и отпуск у меня получился «скомканным».

Команда челябинской СОШ №112 - победители регионального этапа Президентский состязаний. Фото из архива А. Мурзина

Мы хоть и впервые едем на такие крупные Всероссийские соревнования, но хочется в любом случае выступить достойно. А под лежачий камень, как говорят и вода не потечет. Вот и тренировались все лето. По каждому виду спортивных испытаний. Сами ребята и их родители понимают важность и ответственность, потому и не сидели, сложа руки.

— Получается, учитель физкультуры это еще и наставник, руководитель команд по самым разным видам спорта?

— Так и получается. И мне нравится этот процесс. Азарт, соревновательные эмоции, подготовка. Ты должен постараться найти подход к каждому ребенку. Настроить, приободрить его. Если нужно — успокоить, поговорить. И для детей такие школьные соревнования – это возможность защищать честь своего класса, своей школы. А если команда еще и завоевывает медали, кубок, то они становятся едва ли не героями своей школы!

— От результата каждого участника складывается командный результат…

— Так и есть. Нужно понимать, что соперники из других школ тоже не сидят на месте, и также готовятся к межшкольным соревнованиям. Поэтому конкуренция всегда высокая. И чтобы побеждать, не достаточно иметь в команде одного-двух сильных участников. Хорошо подготовленными должны быть все. Должен быть ровный сильный состав. Поэтому, считаю, нам и удалось выиграть региональный этап «Президентских состязаний». У меня такой принцип: перед стартами я никогда на 100% не уверен в успехе. Просто ставлю задачу выступить в свою силу.

Александр Мурзин голосует за ЗОЖ: вместе с семьей любит ходит в походы. Фото из архива А. Мурзина

КСТАТИ

Основной спортивный зал в 112-й школе один из самых больших в Челябинске (есть еще малый зал). Это фактически стандартная баскетбольная площадка. Поэтому здесь проходит много и районных и общегородских соревнований и турниров. По вечерам залы тоже не пустуют. По программам дополнительного образования здесь проводятся занятия по разным видам спорта. Получается, ребенок может заниматься в секции, не выходя из родной школы.

СПРАВКА КП

«Президентские состязания» — это Всероссийские спортивные соревнования школьников, которые ежегодно собирают до 10 млн учащихся на школьных, муниципальных, региональных и всероссийском этапах. Состязания проходят среди класс-команд городских и сельских школ.

Участники проходят несколько видов испытаний: спортивное многоборье (тесты), творческий конкурс, теоретический конкурс и эстафетный бег.

Кстати, среди сельских класс-команд первое место и путевку на всероссийских финал завоевала команда Школьного спортивного клуба из Краснооктябрьской СОШ (пос. Ишалино, Аргаяшский район).

Александр вместе с коллегой из Краснооктябрьской СОШ Андреем Саломатиным - победителем «Президентских состязаний» среди сельских класс-команд. Фото из архива А. Мурзина

Еще один финал Всероссийских соревнований, также имеющих статус Кубка Президента России — «Президентские спортивные игры» также пройдет с 7 по 27 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» (Анапа, Краснодарский край). В этом году Челябинскую область на этих стартах будет представлять команда Кременкульской СОШ (юноши и девушки 2008-2009 г.р.).

Отметим, что южноуральские школьники не раз становились победителями и призерами Всероссийских финалов «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр».

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