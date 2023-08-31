Получить высшее образование в ЧелГУ, не теряя заработок

ЧелГУ продолжает прием абитуриентов

Ландшафтный дизайн, Программная инженерия, Бизнес-аналитика, Юриспруденция и не только: получить актуальную профессию можно в Челябинском государственном университете.

Возможность совмещать учебу с работой, финансовая доступность и отсутствие возрастных ограничений делают очно-заочную и заочную формы обучения привлекательными для получения высшего образования. В Челябинском государственном университете такие формы обучения представлены различными гуманитарными и техническими направлениями и специальностями. Подать документы сюда необходимо до 25 октября.

IT-направления

Специальности, связанные с IT-сферой, остаются самыми востребованными у поступающих. В институте информационных технологий ЧелГУ заочно научат разрабатывать ИТ-проекты и внедрять их на предприятии в рамках направления Прикладная информатика. Стать программистом, разработчиком мобильных приложений и GameDev, тестировщиком можно, освоив заочно или очно-заочно программу Разработка программно-информационных систем.

Кстати, для тех, кто сомневается, какую из форм выбрать, напомним, что очно-заочная форма обучения предполагает увеличенный объем контактной работы с преподавателем.

Ландшафтный дизайн и водные ресурсы

На факультете экологии ЧелГУ реализуются две программы, которые можно пройти заочно. Симбиоз точной науки и искусства – направление Ландшафтная архитектура. Здесь научат навыкам организации привлекательной, безопасной и комфортной среды, объединяющей природные и искусственно созданные объекты. Программа Управление водными ресурсами и аквакультурой есть лишь в нескольких вузах страны и так актуальна в регионе с его многообразием водных объектов. Специалистов ждут рыбоводные хозяйства, научно-исследовательские институты, органы экологического контроля, рыбные заводы, питомники по разведению рыбы, океанариумы.

Экономика и менеджмент

На пике популярности остаются программы, связанные с менеджментом. Их в очно-заочной форме реализуют сразу в нескольких подразделениях ЧелГУ. Наполнение образовательной программы зависит от выбора факультета или института.

Так, освоить Логистику и управление цепями поставок и Маркетинг можно на экономическом факультете и факультете заочного и дистанционного обучения. Кому интересно Управление на промышленном предприятии – будут рады в институте экономики отраслей, бизнеса и администрирования (ИЭОБиА). Нужны навыки Цифрового маркетинга – добро пожаловать на факультет управления. Здесь же и на факультете заочного и дистанционного обучения (ФЗДО) научат Управлению цифровой экономикой.

Направление Экономика по очно-заочной форме есть в трех подразделениях университета. Образовательные программы Финансы и кредит и Бухгалтерский учёт и аудит представлены на экономическом факультете и ФЗДО. Программу «Бизнес-аналитика и маркетинг» разработали в ИЭОБиА.

Кроме того, экономический факультет ведёт набор на заочное обучение по специальности Экономическая безопасность. Учиться здесь предстоит пять с половиной лет, но уникальный профиль Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности откроет широкие возможности для трудоустройства и карьерного роста.

Сфера управления

Направление Государственное и муниципальное управление реализуется на факультете управления и ФЗДО, а также в ИЭОБиА в виде образовательной программы Государственная и муниципальная служба.

Очно-заочно можно получить образование по направлению Управление персоналом. Список вакансий, на которые будет претендовать выпускник достаточно широк: руководитель отдела персонала, специалист отдела труда и заработной платы, инспектор по кадрам, HR-аналитик, карьерный консультант, тренинг-менеджер и др. Обучают этим профессиям на факультете управления и на ФЗДО.

Бакалавриат по направлению Управление качеством – уникальный для Челябинска профиль подготовки, который представлен в нашем городе только в ИЭОБиА. Здесь готовят экспертов экономического профиля, чья миссия – управление бизнес-процессами, отслеживание определенных операций, их эффективности и качества выполнения. Этот специалист нужен на любом предприятии – от муниципальной поликлиники до банковского холдинга.

Интересным и широко реализуемым остаётся специальность Таможенное дело в классическом заочном формате. Программа рассчитана на шесть лет. ИЭОБиА выпускает профессионалов в вопросах ведения внешнеэкономической деятельности с экономическим, правовым и управленческим уклоном. Также, данную специальность можно освоить в ФЗДО.

Юридические профессии

Юридическое образование – гарантия стабильности и востребованности на рынке труда. В этом уверены поступающие в институт права ЧелГУ, который специализируется на подготовке юристов. Студенты имеют возможность заочно получить квалификацию бакалавра по направлению Юриспруденция. Кроме того, в институте можно окончить специалитет по направлениям: Правовое обеспечение национальной безопасности, Правоохранительная деятельность и Судебная и прокурорская деятельность.

Также по направлению Юриспруденция можно получить образование по очно-заочной форме в ФЗДО и ИЭОБиА.

Психологи и педагоги

Сопровождать учебную и воспитательную деятельность, реализовывать проекты развития личности, социализации, адаптации на новом этапе обучения, создавать психологически комфортные условия, сопровождать детей с особыми образовательными потребностями и девиантным поведением. Всем этим навыкам заочно можно обучиться в ФЗДО по направлению Психолого-педагогическое образование.

Для тех, кто сомневается в выборе факультета или института, предлагается ознакомиться с наполнением программ на сайте https://abit.csu.ru/.