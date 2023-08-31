Облил бензином и поднес зажигалку: в курганской деревне мужчина поджег двух школьников

Поджигатель задержан правоохранителями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков. Детей с ожогами тела доставили в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Инцидент произошел в деревне Верхнеглубокое. Двое мальчишек 14 и 15 лет гуляли рядом со зданием дома культуры. В этот момент к ним подошел 22-летний парень. Он облил школьников бензином из канистры, а затем поднес к ним зажигалку.

Больше всего досталось 15-летнему подростку, у него 98% ожогов тела. У его друга обожжено 10% тела. В настоящий момент школьники находятся в областной больнице. Что касается поджигателя, то его уже задержали. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.

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