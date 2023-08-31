Обгорело 95% тела: погиб школьник, которого облили бензином и подожгли в Курганской области

Второй подросток находится в удовлетворительном состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Курганской области умер один из подростков, которых заживо поджег мужчина. У погибшего обгорело более 95% тела. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

— Один из мальчиков получил ожог более 95% и крайне тяжелый ожоговый шок. Его оперативной бригадой санавиации доставили в областной центр, но не смотря на все усилия врачей мальчика не удалось спасти, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Второй подросток получил ожоги 14% тела. Школьник находится в удовлетворительном состоянии. Он проходит лечение в областной клинической больнице.

Инцидент произошел 30 августа в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского округа. Двое школьников 14 и 15 лет гуляли рядом со зданием дома культуры. В этот момент к ним подошел неизвестный мужчина. Он облил школьников бензином из канистры, а затем поднес к ним зажигалку. Больше всего от огня пострадал 15-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области, поджигатель уже задержан. Им оказался 22-летний мужчина. Сейчас выясняются причины, по которым он напал на детей.

Следователи возбудили на задержанного уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Как сообщили в региональном СУ СКР, в суд будет подано ходатайство о заключении мужчины под стражу.

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