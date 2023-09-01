Почетные граждане, поправки в бюджет, новые ПЗиЗ: челябинские депутаты вышли с летних каникул

Заседание городской Думы прошло в актовом зале администрации Центрального района. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске дан старт новому политическому сезону: депутаты городской Думы собрались на первое после перерыва заседание. Его повестка включала более 40 вопросов. Первым депутаты рассмотрели присвоение званий Почетного гражданина Челябинска — ежегодно ими отмечают достойнейших челябинцев за особые заслуги перед городом и вклад в его развитие.

На 2023 год городская администрация выдвинула две кандидатуры — экс-председателя Законодательного собрания Владимира Мякуша и главного врача областной детской больницы Галины Киреевой. За то, чтобы присвоить им звания почетных граждан Челябинска, депутаты Гордумы высказались единогласно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Оба этих человека хорошо известны в Челябинске и далеко за его пределами. Патриарх региональной политики Владимир Викторович Мякуш, ныне — советник губернатора, и Галина Николаевна Киреева, которая не только руководит областной детской больницей, но и является нашей коллегой, депутатом, — отметил председатель городской Думы Андрей Шмидт. — Высококлассный профессионал своего дела, благодаря ее работе наша система педиатрии получила высокую оценку на федеральном уровне: челябинская областная детская больница сегодня в рейтинге по РФ на третьем месте.

Торжественную церемонию награждения новых почетных горожан приурочат ко Дню города. Андрей Шмидт уточнил, что ее дата будет определена совместно с главой Челябинска Натальей Котовой — это будет либо сам День города, который будут отмечать 9 сентября, либо очередное заседание городской Думы.

Другим важным рассмотренным на заседании вопросом было внесение правок в бюджет Челябинска. Его расходная часть увеличится на 279,5 млн рублей за счет налоговых и неналоговых доходов. Дополнительное финансирование направят на развитие дорожного хозяйства, капитального строительства, ремонт на объектах ЖКХ и капитальный ремонт фасадов домов, на гостевых маршрутах. Также будут выданы субсидии образовательным учреждениям города, профинансированы мероприятия в сфере социальной и молодежной политики, физкультуры и спорта.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ключевым пунктом повестки заседания городской Думы стало рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ), который до этого прошел через публичные слушания. С докладом о нюансах и новациях документа выступила врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

Новые Правила стали развитием принятых в Челябинске ранее Стратегии социально-экономического развития и Генерального плана — их целью обозначено создание более комфортных условий для устойчивого развития городских территорий, их более грамотной планировки, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия, планировка территорий, обеспечение прав собственников земельных участков и капитальных объектов. Инвесторов планируется привлекать в Челябинск путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капстроительства.

Уточнено и детализировано градостроительное зонирование: определены жилые, общественно-деловые, производственные, специальные, природно-рекреационные зоны и инженерно-транспортная инфраструктура, которые разделены еще и на множество подзон, исходя из контекста тех или иных территорий. Глобально город поделен на три условные территории —развития, стабилизации и сжатия, в зависимости от расположения, инфраструктурной обеспеченности, степени и перспектив развития, а также законодательного регулирования и охранного статуса. Среди других нововведений — появление «коэффициента строительного использования», который будет применяться при определении максимума плотности строительства на участке и обязательный процент озеленения с уточнением его типа: газоны, посадки деревьев, кустарников, запрет на строительство выше пяти этажей в историческом центре Челябинска.

Врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина подробно рассказала депутатам про новые ПЗиЗ. Фото: Егор ИВЛЕВ

На публичных слушаниях в середине августа к проекту были высказаны многочисленные замечания. Всего разработчикам поступило порядка 1,5 тыс. обращений, большинство из которых были учтены при доработке документа.

— Мы учли более 80% поступивших предложений и замечаний по технической стороне проекта. Большая их часть касалась двух вопросов. Первый — индивидуальный жилой сектор в Плановом и Колхозном поселках, где нас попросили скорректировать функциональное зонирование. Мы приняли эти обращения и включили их работу в рамках корректировки генплана, а также ввели новую зону малоэтажной застройки, до 4 этажей, — рассказывает Ольга Никитина. — Второй наболевший вопрос — квартал на границе городского бора, где по просьбам жителей мы уточнили зонирование, и теперь объекты образования, лечебные учреждения, спортивные сооружения, участки под реновацию и строительство апартаментов выделены каждый в свою зону разрешенного использования.

За принятие проекта Правил землепользования и застройки депутаты городской Думы высказались большинством голосов. Четверо из 36 депутатов проголосовали против, еще один депутат воздержался.

— Была проделана большая работа по созданию, обсуждению и доработке Правил землепользования и застройки, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Отмечу, что границы городского бора никак этими Правилами не меняются и не нужно вводить жителей города в заблуждение. Пожелания жителей мы учли и будем продолжать работу с учетом этих замечаний.

Также на заседании городской Думы была одобрена установка бюста дважды героя Советского Союза Семена Хохрякова во дворе школы №19 и памятной доски в честь полковника полиции Михаила Кузенкова на улице Тернопольской, 4.

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