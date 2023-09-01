Один погиб, второй с ожогами: за что парень облил бензином и поджег подростков в Курганской области

У погибшего парня было повреждено 95% тела. Фото: Соцсети / Михаил Фролов

В Курганской области 22-летнего Никиту Б. подозревают в страшном нападении на двух подростков. Он облил школьников бензином и щелкнул зажигалкой. Огонь мгновенно охватил парней. Один умер в реанимации, у него было поражено 95% тела. Второй с ожогами лежит в больнице. КП-Челябинск разузнала подробности о нападавшем и выяснила причины трагедии.

Деревня Верхнеглубокое в Курганской области. Вечер одного из последних летних дней. Никита Б. проходил мимо сельского дома культуры, уже закрытого на замок. Его внимание привлекла пара подростков. Одному 15 лет, другому 14. По некоторым данным, парни ловили кайф от бензина. Никите это якобы не понравилось, он подошел к пацанам. Те ему дерзко ответили, за что старшой решил проучить школьников. Но сделал это невообразимо глупым и садистским образом: облил их бензином и пафосно щелкнул зажигалкой на расстоянии.

Трагедия произошла рядом с этим клубом. Фото: соцсети

Бензин мгновенно вспыхнул. Пламя объяло парней. Кожа на 15-летнем начала сгорать на глазах. Увидев это, Никита попытался потушить жертв водой – бесполезно. Второй раз его подвело незнание физики. У бензина горят пары, поэтому он может воспламениться на расстоянии. Водой его не потушить, ведь горючее легче и оно только всплывает на поверхность, увеличивая площадь ожога.

Мы попытались узнать о Никите в школе, где он учился. Но там лишь прокричали в трубку, что никакой информации не дадут. Несговорчивость легко объяснить. Мама поджигателя – учитель. На странице в соцсетях у нее фото из классов, с цветами от благодарных учеников. Под ними десятки комментариев с лучшими пожеланиями.

– Семья положительная. Никаких проблем с Никитой не было никогда. Недавно он отслужил в армии, – рассказывают о парне в администрации Лебяжьего района.

Никита с мамой. Фото: соцсети

Погибший подросток закончил девятый класс. Его друг, получивший ожоги, перешел в восьмой. Тоже благополучные мальчишки. В администрации подчеркивают – характеристики из школ хорошие, мальчики и их семьи никогда в поле зрения соцорганов не попадали. А тут такое.

В семье умершего от ожогов подростка траур. А совсем недавно, рассказывают односельчане, был праздник – свадьба старшего брата.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лебяжьевского района, подозреваемого в причинении термических ожогов двум несовершеннолетним, – комментируют ситуацию в СУ СК России по Курганской области.

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