В Челябинске школьники записали на видео избиение девочки

Ролик уже проверяют полицейские. Фото: кадр с видео

В Калининском районе Челябинска группа школьников избила сверстницу. Хулиганы записали издевательства на видео. На кадрах видно, как они под радостные возгласы и мат наносят удары девочке.

Видеороликом уже заинтересовались полицейские. Они начали проверку инцидента.

— Заявление мамы девочки зарегистрировано в отделе полиции «Калининский». Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, его участников и свидетелей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника КП-Челябинск, школьники сделали ролик 22 августа и распространяли его среди своих сверстников. Однако в какой-то момент кадры просочились в сеть. Мама узнала на них своего ребенка и обратилась в полицию.

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