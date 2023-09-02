Время учиться и налаживать связи: астропрогноз на первую половину сентября

Не знаете, чем заняться в первой декаде осени? Звезды подсказывают, что неплохо бы взяться за учебу. Фото: КП-Челябинск

В первой половине сентября по-прежнему сохраняется ретроградность многих планет, поэтому лучше всего отложить крупные покупки, займы, начало проектов и в целом крупные изменения до 16 сентября. Лучше всего в это время подвести итоги и скорректировать планы на предстоящий период, чтобы приступить к новым проектам во второй половине сентября, советует астролог Екатерина Шувалова:

— Практически весь месяц будет действовать напряжённый аспект Венеры и Юпитера. Это означает, что наши ожидания могут быть завышены и чересчур оптимистичны. Также, может сильнее обычного проявляться лень и стремление к праздному образу жизни. Особенно будьте внимательны на шопинге, можно переплатить за покупки, и в итоге не получить удовольствия.

Следуйте больше рациональному мышлению, оно убережёт от лишних трат. С 1-12 сентября улучшается общий фон сферы, связанной с общением, коммуникациями. В это время благоприятно налаживать связи, может увеличиться количество контактов в принципе, но это будет даваться легко и приносить удовольствие.

Хорошее время для обучения чему-либо. Правда лучше направить внимание на повышение квалификации, чем на абсолютно новую сферу, так как ретро-Меркурий ещё в действии до 16 сентября.

6 сентября благоприятный день для того, чтобы ярко и активно проявлять себя в переговорах, общении с окружающими. А 8 сентября будет ещё одно гармоничное влияние планет, когда вы можете почувствовать, что усилилось ваше обаяние, жизнь заиграла новыми красками и в принципе в этот день благоприятно будет баловать себя и получать удовольствие.

15 сентября нас ожидает Новолуние. Что касается косметических процедур, то окрашивание, питательные маски лучше делать именно в период растущей Луны, так как вещества будут более активно действовать. А если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, то планируйте поход в парикмахерскую после 15 числа.

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