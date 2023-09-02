Пушки, «немцы», два танка: в челябинском парке реконструировали Курскую битву

На фестивале реконструировали события Курской битвы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Никольской роще прошел фестиваль исторической реконструкции «Уральские герои». Гостям показали образцы военной и ретро-автомобильной техники, а также продемонстрировали сцены боев разных исторических периодов, которые объединяет участие южноуральцев.
Центральным событием фестиваля стала реконструкция событий на Орловщине в 1941-1943 гг. и Курской битвы, в которой приняли участие челябинские бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса. В постановке приняли участие члены нескольких клубов исторической реконструкции на исторических автомобилях и бронемашинах, включая танк Т-34-85 и самоходное орудие ИСУ-152, выпущенные в годы войны на Челябинском тракторном заводе.
По сюжету, в 1941 году из мирного орловского колхоза забирают на фронт мужчин-добровольцев.
Эти парни могли бы сняться и в сериале «Острые козырьки».
Фото: Егор ИВЛЕВ
«Полуторка» увезла добровольцев на фронт.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Затем зрителя переносят уже в 1943 год: в этом же колхозе жители укрывают раненых красноармейцев, но в деревню приезжает отряд нацистов. Советских солдат берут в плен и собираются расстрелять. В это время солнечное небо заволакивает черными тучами, начинает дуть холодный ветер: сама природа подыгрывает реконструкторам, подогревая драматизм ситуации.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Но помощь уже близко: в деревню врывается разведывательный отряд Уральского добровольческого танкового корпуса, знаменитой дивизии «Черных ножей».
Фото: Егор ИВЛЕВ
Танк-участник всех челябинских парадов, предоставленный ЧТЗ, приехал и на эту реконструкцию.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Звучит команда «В атаку!». Советский танк неожиданно подбивают, но на помощь к нему идет самоходка.
Самоходка ИСУ-152 тоже с ЧТЗ.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Немцев выбивают из деревни под аплодисменты зрителей. После завершения представления в небе снова светит солнце.
Колоритных персонажей среди реконструкторов хватает.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Реконструкция проходит под аккомпанемент гармошки.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Помимо событий Великой Отечественной войны на поляне в Никольской роще продемонстрировали сцены Уральской операции Гражданской войны 1918-1922 гг. и реконструкцию боев в ходе операции в Афганистане (1979-1989 гг.).
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