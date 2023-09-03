В Чебаркуле нашли школьниц, жаривших еду на Вечном огне

Школьницы не реагировали на замечания прохожих. Фото: Типичный Чебаркуль / Vk.com

Чебаркульские полицейские нашли школьниц, которые осквернили Вечный огонь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, нарушительницами оказались две девочки 11 и 12 лет.

— Инспекторы связались с законными представителями девочек и пригласили их в отдел полиции. С юными жительницами Чебаркуля и их родителями полицейские провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и с разъяснением правил поведения в общественных местах, — уточнили в ведомстве.

На родителей девочек собираются составить административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Собранные полицейскими материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Известно, что ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Их семьи на учете в органах соцзащиты населения не состоят.

Напомним, девочки жарили еду на Вечном огне. Прохожие им делали замечания, но те никак не реагировали. В итоге один из очевидцев сфотографировал школьниц и выложил снимок в соцсетях.

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