Челябинскую Кировку на один день превратили в большую библиотеку

Ведущие библиотеки и издательства Челябинска познакомили горожан с новинками. Фото: Егор ИВЛЕВ

В преддверии Дня города в Челябинске состоялся ежегодный фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». В этом году он проводится в 18-й раз. В рамках выставки-ярмарки ведущие городские и областные библиотеки и издательства организовали на Кировке свои площадки. Там были представлены книжные новинки, гостям дали возможность встретиться с местными писателями, принять участие в различных викторинах по мотивам литературных произведений или мастер-классах — например, по созданию аппликаций или тактильных книг.

Детям дали возможность поиграть в настольные игры. Фото: Егор ИВЛЕВ

Современная библиотека — это не только книгохранилище, но прежде всего многофункциональный досуговый центр. Именно к этой модели приводят библиотеки Челябинска в ходе реконструкции. «Первой ласточкой» была Центральная городская детская библиотека имени Горького — сегодня она входит в тройку лучших детских библиотек страны. В прошлом году модельной стала библиотека № 26 имени Татьяничевой. Обновленная Детская библиотека № 2 имени Аси Горской будет открыта в конце сентября, а также в рамках национального проекта «Культура» начат масштабный ремонт Центральной библиотеки имени Пушкина.Кроме того современные библиотеки для всей семьи появляются и в отдалённых микрорайонах города: в «Парковом-2», Чурилово на Тополиной аллее. Их создание профинансировано по программам инициативного бюджетирования, они представляют собой современные досуговые пространства с новым оборудованием. Плоды этой работы уже заметно поменяли отношение горожан к библиотекам, популярность которых растет из года в год.

— Дети не только приходят к нам сами, но и приводят своих друзей, всегда большие группы, даже летом, из-за чего нам постоянно приходится придумывать для них новые и новые мероприятия, — рассказывает директор Центральной библиотечной системы Челябинска Светлана Анищенко. — В новую библиотеку на Тополиной аллее приходят взрослые и дети и снимают обувь на входе! Мы просим их надеть бахилы, но они говорят «нам так удобнее». То есть, люди чувствуют себя в библиотеке как дома — и это для нас самая высокая похвала.

Андрей Шмидт и Наталья Котова спросили про посещаемость библиотек у директора ЦБС Челябинска Светланы Анищенко. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Много лет мы доказываем, что Челябинск — это не только промышленный центр, но и культурный, и спортивный город. Об этом говорит и то, что с каждым годом растет число участников фестиваля «Челябинск читающий», — заявила на открытии глава города Наталья Котова. — Наша цель — привить жителям книжную культуру, сделать так, чтобы наши дети поменьше сидели за компьютерами и в гаджетах и побольше читали книги.

На выставке горожане смогли не только ознакомиться с книжными новинками и приобрести свежие издания, но и посмотреть театральные постановки. Так в библиотеке Маяковского показали кукольный спектакль «Колобок на новый лад», в шатре Публичной библиотеки журналист и режиссер Андрей Ваганов читал детям сказки Бориса Шергина, на главной сцене фестиваля ведущий актер Нового художественного театра Александр Майер выступил с моноспектаклем «Моцарт и Сальери» по мотивам пушкинской «маленькой трагедии». Там же свои таланты продемонстрировали детские танцевальные коллективы.

Актер НХТ Александр Майер вошел в образы Моцарта и Сальери. Фото: Егор ИВЛЕВ

А Челябинская городская библиотека имени Пушкина не только развлекала гостей, но еще и кормила их. В рамках «книжной дегустации» от фуд-блогера Азата Сапармамедова гостям предложили попробовать блюда русской кухни XIX века по аутентичным рецептам из художественной литературы.

Самым маленьким читателям показали музыкальные и говорящие книги, сотрудники библиотек развлекли их игровыми программами. А для подростков была организована игровая зона — там они смогли как поиграть в уже знакомые настольные игры, так и научиться новым.

Сегодня в Челябинске создаются все условия для развития книжной культуры, творчества детей и взрослых, заявил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. По его словам, помимо общего повышения культурного уровня это способствует и достижению практических целей, отраженных в Стратегии развития города.

— Мы стремимся к тому, чтобы библиотеки стали своеобразным домом для наших читателей. Книги, несмотря на широкое распространение интернета, не теряют своей функции — это кладезь знаний. Стратегия развития города предполагает, что мы делаем ставку на экономику знаний, поэтому нам очень хотелось бы привлечь новых читателей в наши библиотеки, в особенности — молодежь, — резюмировал Андрей Шмидт.

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