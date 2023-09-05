Курганец решил отмстить начальнице жены и сжег не ту машину

Поджигатель перепутал марки автомобилей. Фото: УМВД России по Курганской области

В Кургане полицейские задержали ранее судимого мужчину, который сжег чужой автомобиль. Он заявил, что хотел отомстить начальнице жены. Правда, осуществить задуманное у него не получилось. Сгоревшая машина принадлежала незнакомцу.

Инцидент произошел 28 августа во дворе дома на улице Свердлова. Полицейским поступило сообщение, что там загорелся автомобиль. А затем чуть позже неизвестный попытался повредить уже вторую машину.

Поджигателя задержали. Им оказался неоднократно судимый 41-летний курганец. Он признал свою вину. Выяснилось, что в момент преступления мужчина был пьян. Он перепутал марку автомобиля и совершил поджог не той машины.

— Причиненный материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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