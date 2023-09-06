Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2023 9:30

Где комфортно учиться? Три челябинских вуза получили награды за участие в спецпроекте «Комсомолки»

А также подвели итоги приемной кампании в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM)
Павел ПОНОМАРЕНКО
Представители ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ рассказали, как прошел прием абитуриентов.

Представители ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ рассказали, как прошел прием абитуриентов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В высших учебных заведениях Челябинска завершилась приемная кампания, и начался новый учебный год. Параллельно с зачислением абитуриентов ведущие вузы города и области приняли участие в проекте «Где комфортно учиться?». В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) поговорили о нюансах минувшей кампании, а также подвели итоги конкурса «Комсомолки» на самые комфортные для студентов вузы.

Абитуриентов стало больше

Приемная кампания 2023 года оказалась необычной, призналась руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Для всех форм обучения были четко определены даты подачи документов, а для заочников они были еще и сокращены. Но даже, несмотря на это, число абитуриентов на заочной форме обучения выросло в несколько раз. Большой интерес зафиксировали в вузе к программам магистратуры и аспирантуры.

— Запомнилась кампания и работой с детьми участников специальной военной операции, нашим взаимодействием с теми, кто вернулся с СВО поступать в вуз. Это была непростая, но интересная работа, которая отразится и на всех последующих приемных кампаниях, — рассказала Юлия Болотина.

Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего ЮУрГУ в этом году принял более 7,5 тысяч новых студентов. Наибольшим спросом пользовались IT-специальности: «Программная инженерия», «Фундаментальная информатика», «Информатика и вычислительная техника». Также абитуриенты больше обычного поступали на специальности, связанные с машиностроением, металлургией, строительством. Это результат активного сотрудничества с работодателями, внедрением программ проектного обучения, отмечают в вузе.

Рост числа абитуриентов магистратуры отмечают и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Кроме того, в ЮУрГГПУ отмечают успехи в наладке суперсервиса портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн» — единого канала подачи документов в российские заведения высшей школы. По словам первого проректора ЮУрГГПУ Алексея Богачева, 2023-й — первый год, когда эта система работала в полной мере стабильно. В результате до 60% заявлений на поступление было подано именно через суперсервис. Но на этом же фоне стало заметно недостаточно ответственное отношение абитуриентов и их родителей к процессу подачи документов.

Первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев.

Первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Многие в этом году пытались «играть в лотерею»: подавать куда угодно и смотреть потом, куда удалось пройти на бюджет. Приходилось долго объяснять, что выбор должен быть не ситуативным, а стратегическим, чтобы потом не наступило разочарование от осознания, что абитуриент поступил не туда, куда ему на самом деле было нужно, — отметил Алексей Богачев.

Все 1381 бюджетных места в ЮУрГГПУ в этом году были укомплектованы, еще 1247 мест пришлись на контрактную форму. Коммерческий набор на заочную форму обучения в вузе продолжится до 31 октября; педуниверситет рассчитывает принять еще порядка тысячи студентов.

В Челябинском государственном университете также отмечают, что приемные кампании из года в год бросают более сложные вызовы. Кратно увеличился поток заявлений на некоторые специальности, что добавило работы сотрудникам комиссии. Через суперсервис Госуслуг, стабильность работы которого отмечают и в ЧелГУ, было подано порядка 70% заявлений — ожидается, что эта цифра со временем будет нарастать, отметил заместитель проректора по учебной работе ЧелГУ Артем Саламатов.

Заместитель проректора по учебной работе ЧелГУ Артем Саламатов

Заместитель проректора по учебной работе ЧелГУ Артем Саламатов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В этом году к нам подали 25 тысяч заявлений, что позволило обойтись нам без допнабора на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Более 1200 бюджетников к нам поступило, внебюджетный набор продолжится до 31 октября на заочную и очно-заочную форму обучения, в основном — на гуманитарные специальности, — рассказал Артем Саламатов. — Наблюдаем продолжение прошлогоднего тренда на рост популярности направлений подготовки, связанных с IT: Прикладная и фундаментальная информатика, Информационная безопасность. Большим спросом по-прежнему пользуются Юриспруденция, Лингвистика, экономические и управленческие специальности.

Зампроректора ЧелГУ добавил, что эти тенденции одинаковы во многих вузах, поскольку определяются вниманием государства к тем или иным проблемам на текущий момент. Этим объясняется и рост спроса на естественнонаучные и инженерные специальности.

Межвузовский кампус в Челябинске задаст новые стандарты комфортной среды для студентов. Фото: t.me/nauka74

Межвузовский кампус в Челябинске задаст новые стандарты комфортной среды для студентов. Фото: t.me/nauka74

Все лучшее – в кампусе

Все три вуза принимали участие в спецпроекте «КП-Челябинск» «Где комфортно учиться?». Ректоры, проректоры и руководители департаментов ведущих университетов города и области рассказывали о том, как за последние годы улучшились условия для студентов и как вузы подготовились к новому учебному году: сделали ремонт в общежитиях и лекционных аудиториях, оборудовали новые столовые и навели порядок в имеющихся, открыли современные рекреации. Участникам проекта были вручены памятные дипломы от «Комсомольской правды».

Особые надежды в плане развития комфортной среды возлагают на проект межвузовского кампуса, строительство которого вовсю идет на территории рядом с ЧелГУ. ЮУрГУ и ЧелГУ являются его ключевыми участниками: представители университетов заявили, что проект аккумулирует все самые лучшие образовательные практики, а также предоставит новые возможности для досуга и саморазвития студентов, повышения уровня комфорта их жизни. Близится к завершению строительство двух зданий первой очереди кампуса — в первую очередь будут сданы в эксплуатацию новые общежития гостиничного типа для студентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

ОбразованиеБИЗНЕС-ПРЕСС