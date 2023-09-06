Где комфортно учиться? Три челябинских вуза получили награды за участие в спецпроекте «Комсомолки»

Представители ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ рассказали, как прошел прием абитуриентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В высших учебных заведениях Челябинска завершилась приемная кампания, и начался новый учебный год. Параллельно с зачислением абитуриентов ведущие вузы города и области приняли участие в проекте «Где комфортно учиться?». В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) поговорили о нюансах минувшей кампании, а также подвели итоги конкурса «Комсомолки» на самые комфортные для студентов вузы.

Абитуриентов стало больше

Приемная кампания 2023 года оказалась необычной, призналась руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Для всех форм обучения были четко определены даты подачи документов, а для заочников они были еще и сокращены. Но даже, несмотря на это, число абитуриентов на заочной форме обучения выросло в несколько раз. Большой интерес зафиксировали в вузе к программам магистратуры и аспирантуры.

— Запомнилась кампания и работой с детьми участников специальной военной операции, нашим взаимодействием с теми, кто вернулся с СВО поступать в вуз. Это была непростая, но интересная работа, которая отразится и на всех последующих приемных кампаниях, — рассказала Юлия Болотина.

Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего ЮУрГУ в этом году принял более 7,5 тысяч новых студентов. Наибольшим спросом пользовались IT-специальности: «Программная инженерия», «Фундаментальная информатика», «Информатика и вычислительная техника». Также абитуриенты больше обычного поступали на специальности, связанные с машиностроением, металлургией, строительством. Это результат активного сотрудничества с работодателями, внедрением программ проектного обучения, отмечают в вузе.

Рост числа абитуриентов магистратуры отмечают и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Кроме того, в ЮУрГГПУ отмечают успехи в наладке суперсервиса портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн» — единого канала подачи документов в российские заведения высшей школы. По словам первого проректора ЮУрГГПУ Алексея Богачева, 2023-й — первый год, когда эта система работала в полной мере стабильно. В результате до 60% заявлений на поступление было подано именно через суперсервис. Но на этом же фоне стало заметно недостаточно ответственное отношение абитуриентов и их родителей к процессу подачи документов.

Первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Многие в этом году пытались «играть в лотерею»: подавать куда угодно и смотреть потом, куда удалось пройти на бюджет. Приходилось долго объяснять, что выбор должен быть не ситуативным, а стратегическим, чтобы потом не наступило разочарование от осознания, что абитуриент поступил не туда, куда ему на самом деле было нужно, — отметил Алексей Богачев.

Все 1381 бюджетных места в ЮУрГГПУ в этом году были укомплектованы, еще 1247 мест пришлись на контрактную форму. Коммерческий набор на заочную форму обучения в вузе продолжится до 31 октября; педуниверситет рассчитывает принять еще порядка тысячи студентов.

В Челябинском государственном университете также отмечают, что приемные кампании из года в год бросают более сложные вызовы. Кратно увеличился поток заявлений на некоторые специальности, что добавило работы сотрудникам комиссии. Через суперсервис Госуслуг, стабильность работы которого отмечают и в ЧелГУ, было подано порядка 70% заявлений — ожидается, что эта цифра со временем будет нарастать, отметил заместитель проректора по учебной работе ЧелГУ Артем Саламатов.

Заместитель проректора по учебной работе ЧелГУ Артем Саламатов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В этом году к нам подали 25 тысяч заявлений, что позволило обойтись нам без допнабора на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Более 1200 бюджетников к нам поступило, внебюджетный набор продолжится до 31 октября на заочную и очно-заочную форму обучения, в основном — на гуманитарные специальности, — рассказал Артем Саламатов. — Наблюдаем продолжение прошлогоднего тренда на рост популярности направлений подготовки, связанных с IT: Прикладная и фундаментальная информатика, Информационная безопасность. Большим спросом по-прежнему пользуются Юриспруденция, Лингвистика, экономические и управленческие специальности.

Зампроректора ЧелГУ добавил, что эти тенденции одинаковы во многих вузах, поскольку определяются вниманием государства к тем или иным проблемам на текущий момент. Этим объясняется и рост спроса на естественнонаучные и инженерные специальности.

Межвузовский кампус в Челябинске задаст новые стандарты комфортной среды для студентов. Фото: t.me/nauka74

Все лучшее – в кампусе

Все три вуза принимали участие в спецпроекте «КП-Челябинск» «Где комфортно учиться?». Ректоры, проректоры и руководители департаментов ведущих университетов города и области рассказывали о том, как за последние годы улучшились условия для студентов и как вузы подготовились к новому учебному году: сделали ремонт в общежитиях и лекционных аудиториях, оборудовали новые столовые и навели порядок в имеющихся, открыли современные рекреации. Участникам проекта были вручены памятные дипломы от «Комсомольской правды».

Особые надежды в плане развития комфортной среды возлагают на проект межвузовского кампуса, строительство которого вовсю идет на территории рядом с ЧелГУ. ЮУрГУ и ЧелГУ являются его ключевыми участниками: представители университетов заявили, что проект аккумулирует все самые лучшие образовательные практики, а также предоставит новые возможности для досуга и саморазвития студентов, повышения уровня комфорта их жизни. Близится к завершению строительство двух зданий первой очереди кампуса — в первую очередь будут сданы в эксплуатацию новые общежития гостиничного типа для студентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.