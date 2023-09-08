«Посмотри картинки с едой и постучи по лбу»: как перестать объедаться, советы врача

Перекусы не всегда полезны, как и обжорство. Фото: Евгения ГУСЕВА

Назовите хотя бы одного человека, который не боролся с лишним весом и не сидел на диетах. Всеобщий фокус на похудении, куча рекомендаций от диетологов, психологов, нутрициологов и других «–ологов» - непонятно кого слушать и кому верить. Максим Угнивенко, замглавврача по медицинской части Горбольницы №1 Челябинска составил свой топ советов. Публикуем его мнение.

- Когда хочешь есть – берешь еду и … ешь. Но часто возникает вопрос – ты на самом деле хочешь есть? Или еще - как сократить количество еды? Отказаться от мусорных перекусов? Вот несколько интересных и действенных способов, - пишет врач у себя на странице во ВКонтакте.

Поиграйте в тетрис или что-то похожее

Главное сосредоточить все внимание. Три минуты игры в тетрис снижают тягу к еде, алкоголю и сигаретам.

Включите воображение

Попробуйте представить, к примеру, дождь. Или вспомните какой-нибудь экзотический запах. Или просто посмотрите на изображение в виде хаотического набора точек, вроде того, что появляется на экране телевизора, отключенного от антенны. Вам сразу станет легче.

Посмотрите картинки с едой

Неожиданный, однако действенный способ. Исследование показывает, что после этого есть, как ни странно, будет хотеться меньше. Единственный нюанс: картинок должно быть много, пара-тройка изображений лишь разожжет аппетит.

Прогуляйтесь

Как показывают исследования, даже 15-минутная прогулка способна заглушить желание опустошить холодильник.

Сделайте завтрак белковым

Богатый белком завтрак повышает уровень дофамина в мозге, что в свою очередь снижает потребность в сладкой и жирной пище на весь день. Если же вы пропустите завтрак или он будет недостаточно питательным, эта тяга, наоборот, усилится.

Высыпайтесь

Не выспавшемуся сложнее противостоять искушениям. Дело в том, что в полусонном состоянии активность отделов мозга, отвечающих за сложные суждения и решения, снижается. Активность же более древних и примитивных участков, связанных с мотивацией и желаниями, возрастает.

Уметь называть свои чувства и эмоции

Чтобы противостоять навязчивому желанию перекусить, важно быть в ладу со своими переживаниями. Если мы научимся понимать собственные чувства и с их помощью принимать решения, мы не только начнем правильно питаться, но и в целом станем счастливее, поскольку улучшим отношения с окружающими и начнем больше внимания уделять здоровому образу жизни.

Замглавврача по медицинской части Горбольницы №1 Челябинска Максим Угнивенко. Фото: соцсети

Ну и еще три идеи научно не обоснованных, но как ни странно помогают:

• постучите по лбу. Это поможет отвлечься от мыслей о еде;

• подумайте о будущем. Постарайтесь хорошенько обдумать долгосрочные последствия неправильного питания. Исследование с помощью МРТ доказало, что подобные мысли повышают активность области мозга, отвечающей за сдержанность и самоконтроль;

• жуйте жевательную резинку. Она помогает воздерживаться от внеплановых перекусов.

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