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Общество9 сентября 2023 0:00

Экстремальный турнир и «Дискотека авария»: как Челябинск отмечает свое 287-летие

В режиме онлайн рассказываем и показываем, как проходит День города в Челябинске
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Праздник завершится салютом в центре города

Праздник завершится салютом в центре города

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

9 сентября Челябинск отмечает День города. Столице Южного Урала в этом году исполнилось 287 лет. На протяжении всего дня в городе будут проходить праздничные мероприятия, в числе которых есть и фестиваль КВН, и турнир по экстремальным видам спорта. Завершится вечер выступлениями группы «Дискотека авария», Юлианны Карауловой и салютом. Подробнее ознакомиться с программой можно в нашем материале.

Так выглядит праздничная афиша

Так выглядит праздничная афиша

В этой статье мы расскажем о самых запоминающихся моментах Дня города, а также поделимся яркими фотографиями и видеороликами.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДень города в Челябинске 2023