Убивал и насиловал девушку на веранде детсада: следователи задержали курганца за преступление 24-летней давности

Мужчина признал свою вину на допросе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курганские следователи задержали мужчину за изнасилование и убийство девушки. Преступление, о котором идет речь, произошло 24 года назад. Тело убитой нашли на территории детского сада в Кургане. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

За преступление был задержан 42-летний мужчина, который скрывался в Якутии. Он входил в круг общения жертвы, а в момент убийства и изнасилования ему было 19 лет. Мужчина во время допроса признал свою вину.

— Следователем-криминалистом был установлен круг общения убитой девушки. Было назначено 46 молекулярно-генетических исследований генетических материалов данных лиц, а также профилей их родственников. Полученные данные сопоставлялись с генотипом преступника, обнаруженным на одежде, потерпевшей, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Задержанный мужчина. Фото: СУ СКР по Курганской области

По данным следствия, весной 1999 года обвиняемый пригласил девушку встретиться на территорию детского сада. Находясь на веранде, он изнасиловал жертву, а потом задушил ее. Через некоторое время мужчина скрылся и проживал за пределами региона.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Также мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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