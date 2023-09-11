«Только на сделке молчи»: как мошенники заставляют людей продавать квартиры

Аферисты убеждают людей, что их жилье хотят продать по поддельным документам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как только не изгаляются мошенники, чтобы выманить деньги у жителей Челябинской области. «Следователи» и «прокуроры» звонят со страшными новостями о попытках взять на нас кредит, списать деньги со счетов, предлагают перевести накопления на якобы безопасные счета. Злоумышленники мастерски используют психологические уловки, жонглируют терминами, удачно давят на больные точки, и даже играют на осведомленности людей. Суммы, которые они выманивают, заоблачные. Как рассказал КП-Челябинск адвокат Александр Щербинин, злоумышленники пошли дальше – теперь они разводят южноуральцев на квартиры.

– Мошенники нащупали новую нишу – уговаривают пожилых людей продать квартиру. Используют тот же «соус»: мол, вашу квартиру пытаются продать по поддельным документам. Поэтому надо срочно продать ее проверенному человеку, – говорит Александр Щербинин. – Главное, предупреждают, никому ничего не говорить на сделке, это опасно.

Как объяснил адвокат, мошенники, напугав человека и уговорив его на продажу, звонят по объявлениям о срочном выкупе квартиры и проводят сделку купли-продажи. Их мало волнует, что квартира продается по сильно заниженной стоимости. Главное для злоумышленника - быстрее провести сделку, пока клиент на крючке и верит в их россказни.

– Таких ситуаций очень много. Только в моей практике за это лето было три случая, которые дошли о суда, – говорит Александр Щербинин.

При таких разводах страдают все. В том числе тот, кто купил квартиру – ведь он не знал, что продает ее человек под давлением. Один из таких покупателей обратился к адвокату за помощью. Он купил квартиру, а заехать в нее не может, так как хозяйка, поняв, что нарвалась на мошенников, ее не освобождает и не вывозит вещи. Впереди суд, на чью сторону встанет закон, пока неизвестно.

В другой истории новому собственнику удалось выселить прежнюю хозяйку. К счастью, ей было куда съехать. Но, по словам Александра Щербинина, покупатель был в гневе. Больше всего он возмущался тому, что на протяжении всей сделки женщина молчала о причинах, которые побудили ее продать жилье.

– В итоге женщина осталась без квартиры. Более того, она взяла кредит, заняла деньги у родственников. И вместе со всеми накоплениями и доходом от продажи жилья отдала все мошенникам, – восклицает Александр Щербинин.

Адвокат рекомендует при любом сомнении советоваться с родственниками, перепроверять информацию, а если звонящий вызывает у вас подозрения – вовсе сбросить звонок и не разговаривать с ним.

– Поддерживайте связь с пожилыми родственниками, предупреждайте их о разных схемах мошенников, отмечайте странности в поведении, если они есть. Злоумышленники постоянно совершенствуют своих методы, придумывают новые способы, чтобы выманить деньги у доверчивых горожан, – говорит Александр Щербинин.

Все чаще мошенники играют на осведомленности жителей Южного Урала, разыгрывая настоящие спектакли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, осведомленность о мошенничестве они тоже оборачивают против людей. Это один из последних трендов. Расскажем, как это работает. Сначала вам звонит некий человек, он играет роль плохого, мошенника, дает вам его распознать и разоблачить. Через какое-то время вам звонит «хороший полицейский», рассказывает, что участились случаи мошенничества: «Вам, случаем, не звонили?» Человек понимает, что да – вот совсем недавно звонили. Дальше начинаются запугивания вроде «они записали ваш голос и теперь от вашего имени могут позвонить в банк» и тому подобное. На уловку ведутся многие.

ЗНАЮТ О МОШЕННИКАХ, НО ДУМАЮТ, ЧТО С НИМИ ТАКОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ

В Челябинской области в первом полугодии преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (здесь речь и про интернет, и про звонки и т.п.), составили треть всех преступлений – их больше 10 тысяч. Основная часть – кражи и мошенничества: плюс 27% за год. А случаев неправомерного доступа к компьютерной информации стало в восемь раз больше!

В областной прокуратуре рассказали, что раскрываемость – особенно краж и мошенничества – остается низкой. Раскрывается только каждое четвертое преступление. Но самое страшное, что практически по каждому вновь возбужденному уголовному делу потерпевшие говорят, что знали о схемах мошенничества, но почему-то считали, что их это не коснется.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы защититься от мошенничества – будьте критичны к любой информации, которая поступает по телефону, в мессенджеры, через интернет от незнакомых. Не загружайте по совету виртуального собеседника никаких приложений. Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в личности собеседника – кладите трубку. Если вам звонят по просьбе родных, попавших в беду, отключайтесь и перезванивайте своим близким сами. Помните, сотрудники полиции, следственного комитета, ФСБ вызовут вас в отделение если нужно, но не будут спрашивать данные паспорта, номера карты и пин-коды. Звонят из «службы безопасности банка»? Положите трубку и перезвоните в банк по номеру на карте. Кстати, никаких «безопасных счетов» тоже не существует!

Попались на удочку мошенников? Бегом в полицию! Если предоставите какие-то документы, выписки по счетам, детализацию звонков, аудиозапись разговоров, сведения очевидцев – в общем все, что поможет следствию, будет хорошо. Говорите с пожилыми родными и будьте сами на чеку.

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