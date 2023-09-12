Магнитогорск меняет маршрутки на автобусы

По поручению Алексея Текслера на улицы Магнитогорска выйдет еще 13 новых автобусов. Фото: администрация Магнитогорска.

Транспортная реформа, которая успешно проходит в Челябинске, теперь охватила всю область. С 2019 года для Челябинска было закуплено более 500 трамваев и автобусов. Теперь губернатор Алексей Текслер объявил масштабное обновление во втором по величине городе.

— На следующий год по Магнитогорску большие планы. Дал поручение и минтрансу, и администрации города провести работу по переводу общественного транспорта на регулируемые маршруты, — заявил Алексей Текслер во время презентации очередной партии автобусов в Челябинске. — В следующем году нарастим эту работу, будем уходить от маршруток. Опыт Челябинска показал, что это востребовано сегодня.

ПЕРВЫЙ АВТОБУС ВЫШЕЛ В РЕЙС

Разговор о транспортной системе Магнитогорска зашел на прямой линии губернатора с жителями области в 2022 году. В городе полностью обнов¬лен трамвайный парк, но этого оказалось недостаточно.

— Мы продолжим помогать всем нашим муниципалитетам по общественному транспорту, никого не за бываем, — подчеркнул глава региона. — Магнитогорску отдельное спасибо, что, несмотря на отсутствие в свое время региональной поддержки, они этим занималась, и там ситуация была и остается с точки зрения трамваев самая наилучшая.

Первый новый автобус начал курсировать по Магнитогорску 1 августа. В отличие от челябинских, они красного цвета, но по оснащению не уступают.

— Есть видеонаблюдение и кондиционер, салон мягкий, удобный, оплатить проезд в автобусе можно с помощью валидатора, — рассказал представитель Маггортранса Евгений Карамышев.

Маршрут №16 связывает северную часть города с южной, проходит по центральному проспекту Ленина, через курорт Притяжение и доезжает до Зеленого Лога. С начала августа маршрутом воспользовались более 20 тысяч человек. Магнитогорцы рады такому событию, но просят обновить и другие маршруты.

— Пора вводить новые автобусные маршруты. Как видите, они очень востребованы! — обращаются к администрации города жители. — Было бы замечательно по утрам и вечерам пустить автобусы на проходные комбината и обратно, по Карла Маркса, по Ленина тоже нужны.

По поручению губернатора Алексея Текслера новые машины выйдут на дороги до конца года.

— На прямой линии жители обращались с этим вопросом, и мы приняли решение купить автобусы для этого маршрута, — рассказал Алексей Текслер. — Опыт был удачный, мы получили положительные отзывы жителей Магнитогорска и приняли решение закупить еще 13 автобусов до конца года.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Идет масштабная работа по обновлению общественного транспорта не только в наших столицах, но и по всему региону. Мы переводим всю сеть на регулируемые маршруты, благодаря чему автобусы, выходящие из строя, будут своевременно обновляться. Во всем регионе система общественного транспорта будет цивилизованной и современной.

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Столько новых автобусов поступит в малые города Челябинской области до конца 2023 года.