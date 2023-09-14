«Для них это очень престижно»: как челябинка преподает русский балет в Китае

Юные танцоры смотрят на преподавателя, как на эталон для подражания Фото: из архива героя публикации

Выпускница Челябинского института культуры Светлана Нижникова уже несколько лет живет и работает в Китае. Она является хореографом в балетной школе, посещение которой считается престижем. Девушка рассказала КП-Челябинск, как из неприметной танцовщицы стала звездой местного коллектива и почему решилась на переезд в другую страну.

Из неприметной девочки в покорительницу сцены

Первой, кто поверил в перспективы юной исполнительницы, стала руководитель хореографического коллектива Наталья Райхерт (слева) Фото: из архива героя публикации

Путь в хореографию у Светланы начался с самого детства. Сначала она занималась в учреждении внешкольной работы, затем пополнила ряды образцового ансамбля танца «Барабушки» — одного из коллективов Центра детского творчества Курчатовского района Челябинска.

— Когда я пришла, честно, не была каким-то активным участником: не стояла в первых линиях и не являлась солисткой в номерах. В одной из постановок вообще просто в конце выбегала, завершая композицию постановки. Затем произошла смена наставников, я стала заниматься у руководителя коллектива Натальи Анатольевны Райхерт — тогда-то и пришло понимание, что я хочу танцевать, быть на переднем плане и выступать в соло, — вспоминает Светлана Нижникова.

Звездный час наступил на одном из конкурсов, когда солистка заболела и все в панике искали ей замену. Света обладала «фотографичной» памятью и знала ее индивидуальную партию в танце. Тогда ей доверили выступить и быть в центре внимания.

Затем потенциал танцовщицы начали замечать и остальные — студенты институтов культуры, приходящие на практику в ансамбль, отмечали хорошие данные девушки. В какой-то момент, видя старания Светы, руководитель «Барабушек» Наталья Райхерт воскликнула: «Я и не знала, что ты так умеешь». С того момента в девочке что-то перевернулось, и она поняла, с чем хочет связать свое будущее.

— Изначально я думала, что пойду в военную сферу или медицину катастроф, — призналась собеседница. — Решение поступать на хореографию было принято лишь в 10-м классе. Узнав это, Наталья Анатольевна сказала: «Иди, ты сможешь». Так и началась моя карьера.

Работала с 18 лет

Китайцы с удовольствием знакомятся с российской культурой Фото: из архива героя публикации

Светлана Нижникова стала студенткой второго набора по направлению «Балетмейстер» Челябинской — еще на тот момент — Академии культуры и искусства (сейчас вуз называется Челябинский государственный институт культуры). Это отделение подразумевало обучение исключительно танцоров балета. Несмотря на больший опыт в народных танцах, девушка справлялась с огромным пластом классического.

— Работать по специальности я начала сразу же, как поступила, когда мне было 18 лет. Было очень сложно, потому что я не понимала, что делать. Спустя время, оборачиваясь назад, понимаю, что я не совсем правильно походила к работе, — отметила Светлана Нижникова.

На четвертом курсе девушку пригласили работать в родной коллектив «Барабушки». Спустя два года хореограф приняла решение переехать. Новым пристанищем стал Китай. Работу в азиатской стране челябинка нашла на площадке интернет-рекрутмента — требовался педагог в русскую школу балета.

По словам Светланы, на переезд в другое государство она решилась легко. В какой-то момент она проснулась и остро почувствовала желание перемен. Мысли о новых свершениях у нее появились еще в 2017-м году, тогда она начала искать предложения из разных точек Земли. Семья только поддержала идею сменить место жительства.

Первым городом знакомства с Китаем стал Циндао. Акклиматизация в новой стране растянулась на две недели. Челябинка окунулась в достаточно теплый, влажный климат.

— Сначала я постоянно потела, затем замерзала: меня бросало то в жар, то в холод, — рассказывает Светлана. — Затем привыкла. Что касается еды, то здесь я ем все и, к счастью, никаких пищевых расстройств на фоне разности продуктов и блюд у меня не было.

За время пребывания в Китае, девушка поняла, что ей близок менталитет страны. Уникальная природа, культура и люди — то, что помогло Светлане найти себя и некое пристанище души.

Вернулась после пандемии

Воспитанники челябинки недавно выступали на сцене в Гонконге Фото: из архива героя публикации

Уехать из страны, ставшей вторым домом, пришлось в 2020-м году и не из-за слухов о распространении коронавируса, а из-за защиты диплома. Обратный билет в Китай девушка так и не использовала: работодатель, испугавшись риска заражения своего сотрудника, попросил Светлану повременить с возвращением. Позже там объявили полный локдаун.

— Такое стечение обстоятельств я расценила как момент, чтобы выдохнуть и попробовать что-то новенькое. Выучилась на визажиста, немного заскучала и нашла вакансию аниматора в Египте. Там меня хватило на три месяца: оказалось, что профессия непростая и маленькое количество людей на большой отель — это трудно, — делится Светлана Нижникова.

В Челябинске девушка также задержалась ненадолго: она уехала в Сочи, где вновь пополнила команду аниматоров. По ее словам, опыт на курорте в России стал более ярким и приятным, нежели в Египте. На местном юге собрались инициативные ребята со всей страны, которые не только развлекали гостей отеля, но и придумывали завораживающие шоу и концерты.

Несмотря на то, что работа нравилась, девушку не покидала мысль о возвращении в Китай.

— Новое место нашла самостоятельно, просто отписывая все группы в WeChate — их аналоге мессенджера, — рассказывает девушка. — В какой-то момент мне ответил представитель школы и попросил записать интервью, которое является неотъемлемой частью приема на работу. Им интересен был лишь мой диплом о профильном образовании, дополнительные сертификаты и богатое портфолио не очень-то волновало.

Через пять минут после собеседования по видеосвязи и полноценного знакомства друг с другом, Светлане выслали контракт длительностью на два года. Стоит отметить, что у каждого из работников балетной школы свой договор, подразумевающий индивидуальные условия. Несмотря на то, что девушка подписала все бумаги в 2021-м году, но смогла приехать в Китай летом 2023-го, учреждение ждало ее. В этот раз она работает в Шэньчжэне.

Специфичные стандарты красоты и другие особенности жизни в Китае

В Китае очень разнообразная пища, которая не всем приходится по душе Фото: из архива героя публикации

— В этой стране до сих процветает коммунизм, поэтому балет для них — это что-то престижное. Не так давно у них произошла реформа образования, она была вызвана большим количеством суицидов в подростковом возрасте из-за сильной нагрузки в школе. Поэтому ученики предпочитают в свободное от занятий время посещать творческие кружки, — отмечает Светлана.

По ее словам, большинство ее воспитанников гордятся тем, что их преподаватель является иностранкой. К ней все хорошо относятся. Единственным минусом бывает стеснение со стороны самых юных танцоров, вызванное отличием от них самих. Дело в том, что в Китае очень специфичные стандарты красоты. Например, если человек имеет прямой нос и светлый цвет глаз и кожи — это идеал. Когда они встречают личность с такой внешностью, сразу впадают в аут.

Общение с китайцами проходит на английском языке. Так как Светлана является преподавателем балета, в большинстве своем, ей приходится объясняться жестами. Челябинка отметила, что в скором времени всерьез задумывается начать учить китайский.

— Какие-то слова на китайском есть в моем лексиконе, поэтому уроки у нас проходят на английском с вставками на родном языке воспитанников, — отмечает хореограф. — Дети постарше понимают меня, хоть иногда и не могут вступить в коммуникацию. Объясняя упражнение, можно попробовать сказать на китайском, но здесь главное угадать интонацию, чтобы присутствующие правильно трактовали твою речь.

Светлана отмечает, что в Китае дети очень усидчивые и трудолюбивые, повышен и авторитет специалиста. Такое отношение идет не только от малышей, но и от вышестоящих инстанций. Администрация учреждения внимательно относится к мнению, потребностям и готова сделать все, чтобы прежде всего профессионалу было комфортно здесь находиться и работать.

Что касается перспектив, то педагог в Китае может получить лучшую категорию. В России аналогом являются курсы повышения квалификации. Основной задачей преподавателя является успешная сдача воспитанниками экзаменов по окончанию года обучения. Их принимают специалисты из Гонконга. Помимо этого, юные танцоры участвуют в конкурсах разного масштаба. Так как в азиатской стране большое население, конкуренция там аналогично запредельная.

— Зарплата в Китае очень достойная. Радует то, что учителей здесь не обижают в этом плане и не обделяют. Финансов хватает как на жизнь, так и на путешествия, еще и отложить можно, — добавила героиня.

По словам Светланы, дети в Китае очень трудолюбивые Фото: из архива героя публикации

Светлана отмечает: в Китае полноценно работает выражение: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, и ты это получишь». У тех, кто скептически относится к китайцам, отношения с ними сразу не складываются. Они хорошо чувствуют пренебрежение по отношению к себе и начинают аналогично относиться в ответ. Консервативность — основа взаимодействия с азиатами.

— Китайцы всегда открыты к новым предложениям и готовы поддержать любую, даже, на первый взгляд, фриковатую идею. Если им расписать все и убедить, что это тема окажется востребованной, они сделают все, чтобы ее реализовать. Например, сейчас моя школа взаимодействует с Лондоном, что является хорошим шагом на пути к международному сотрудничеству, — рассказывает Светлана.

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