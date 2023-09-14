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Звезды14 сентября 2023 2:00

«Для них это очень престижно»: как челябинка преподает русский балет в Китае

История танцовщицы, чьи постановки вскоре будет исполнять вся Азия
София ПОРОМОВА
Юные танцоры смотрят на преподавателя, как на эталон для подражания

Юные танцоры смотрят на преподавателя, как на эталон для подражания

Фото: из архива героя публикации

Выпускница Челябинского института культуры Светлана Нижникова уже несколько лет живет и работает в Китае. Она является хореографом в балетной школе, посещение которой считается престижем. Девушка рассказала КП-Челябинск, как из неприметной танцовщицы стала звездой местного коллектива и почему решилась на переезд в другую страну.

Из неприметной девочки в покорительницу сцены

Первой, кто поверил в перспективы юной исполнительницы, стала руководитель хореографического коллектива Наталья Райхерт (слева)

Первой, кто поверил в перспективы юной исполнительницы, стала руководитель хореографического коллектива Наталья Райхерт (слева)

Фото: из архива героя публикации

Путь в хореографию у Светланы начался с самого детства. Сначала она занималась в учреждении внешкольной работы, затем пополнила ряды образцового ансамбля танца «Барабушки» — одного из коллективов Центра детского творчества Курчатовского района Челябинска.

— Когда я пришла, честно, не была каким-то активным участником: не стояла в первых линиях и не являлась солисткой в номерах. В одной из постановок вообще просто в конце выбегала, завершая композицию постановки. Затем произошла смена наставников, я стала заниматься у руководителя коллектива Натальи Анатольевны Райхерт — тогда-то и пришло понимание, что я хочу танцевать, быть на переднем плане и выступать в соло, — вспоминает Светлана Нижникова.

Звездный час наступил на одном из конкурсов, когда солистка заболела и все в панике искали ей замену. Света обладала «фотографичной» памятью и знала ее индивидуальную партию в танце. Тогда ей доверили выступить и быть в центре внимания.

Затем потенциал танцовщицы начали замечать и остальные — студенты институтов культуры, приходящие на практику в ансамбль, отмечали хорошие данные девушки. В какой-то момент, видя старания Светы, руководитель «Барабушек» Наталья Райхерт воскликнула: «Я и не знала, что ты так умеешь». С того момента в девочке что-то перевернулось, и она поняла, с чем хочет связать свое будущее.

— Изначально я думала, что пойду в военную сферу или медицину катастроф, — призналась собеседница. — Решение поступать на хореографию было принято лишь в 10-м классе. Узнав это, Наталья Анатольевна сказала: «Иди, ты сможешь». Так и началась моя карьера.

Работала с 18 лет

Китайцы с удовольствием знакомятся с российской культурой

Китайцы с удовольствием знакомятся с российской культурой

Фото: из архива героя публикации

Светлана Нижникова стала студенткой второго набора по направлению «Балетмейстер» Челябинской — еще на тот момент — Академии культуры и искусства (сейчас вуз называется Челябинский государственный институт культуры). Это отделение подразумевало обучение исключительно танцоров балета. Несмотря на больший опыт в народных танцах, девушка справлялась с огромным пластом классического.

— Работать по специальности я начала сразу же, как поступила, когда мне было 18 лет. Было очень сложно, потому что я не понимала, что делать. Спустя время, оборачиваясь назад, понимаю, что я не совсем правильно походила к работе, — отметила Светлана Нижникова.

На четвертом курсе девушку пригласили работать в родной коллектив «Барабушки». Спустя два года хореограф приняла решение переехать. Новым пристанищем стал Китай. Работу в азиатской стране челябинка нашла на площадке интернет-рекрутмента — требовался педагог в русскую школу балета.

По словам Светланы, на переезд в другое государство она решилась легко. В какой-то момент она проснулась и остро почувствовала желание перемен. Мысли о новых свершениях у нее появились еще в 2017-м году, тогда она начала искать предложения из разных точек Земли. Семья только поддержала идею сменить место жительства.

Первым городом знакомства с Китаем стал Циндао. Акклиматизация в новой стране растянулась на две недели. Челябинка окунулась в достаточно теплый, влажный климат.

— Сначала я постоянно потела, затем замерзала: меня бросало то в жар, то в холод, — рассказывает Светлана. — Затем привыкла. Что касается еды, то здесь я ем все и, к счастью, никаких пищевых расстройств на фоне разности продуктов и блюд у меня не было.

За время пребывания в Китае, девушка поняла, что ей близок менталитет страны. Уникальная природа, культура и люди — то, что помогло Светлане найти себя и некое пристанище души.

Вернулась после пандемии

Воспитанники челябинки недавно выступали на сцене в Гонконге

Воспитанники челябинки недавно выступали на сцене в Гонконге

Фото: из архива героя публикации

Уехать из страны, ставшей вторым домом, пришлось в 2020-м году и не из-за слухов о распространении коронавируса, а из-за защиты диплома. Обратный билет в Китай девушка так и не использовала: работодатель, испугавшись риска заражения своего сотрудника, попросил Светлану повременить с возвращением. Позже там объявили полный локдаун.

— Такое стечение обстоятельств я расценила как момент, чтобы выдохнуть и попробовать что-то новенькое. Выучилась на визажиста, немного заскучала и нашла вакансию аниматора в Египте. Там меня хватило на три месяца: оказалось, что профессия непростая и маленькое количество людей на большой отель — это трудно, — делится Светлана Нижникова.

В Челябинске девушка также задержалась ненадолго: она уехала в Сочи, где вновь пополнила команду аниматоров. По ее словам, опыт на курорте в России стал более ярким и приятным, нежели в Египте. На местном юге собрались инициативные ребята со всей страны, которые не только развлекали гостей отеля, но и придумывали завораживающие шоу и концерты.

Несмотря на то, что работа нравилась, девушку не покидала мысль о возвращении в Китай.

— Новое место нашла самостоятельно, просто отписывая все группы в WeChate — их аналоге мессенджера, — рассказывает девушка. — В какой-то момент мне ответил представитель школы и попросил записать интервью, которое является неотъемлемой частью приема на работу. Им интересен был лишь мой диплом о профильном образовании, дополнительные сертификаты и богатое портфолио не очень-то волновало.

Через пять минут после собеседования по видеосвязи и полноценного знакомства друг с другом, Светлане выслали контракт длительностью на два года. Стоит отметить, что у каждого из работников балетной школы свой договор, подразумевающий индивидуальные условия. Несмотря на то, что девушка подписала все бумаги в 2021-м году, но смогла приехать в Китай летом 2023-го, учреждение ждало ее. В этот раз она работает в Шэньчжэне.

Специфичные стандарты красоты и другие особенности жизни в Китае

В Китае очень разнообразная пища, которая не всем приходится по душе

В Китае очень разнообразная пища, которая не всем приходится по душе

Фото: из архива героя публикации

— В этой стране до сих процветает коммунизм, поэтому балет для них — это что-то престижное. Не так давно у них произошла реформа образования, она была вызвана большим количеством суицидов в подростковом возрасте из-за сильной нагрузки в школе. Поэтому ученики предпочитают в свободное от занятий время посещать творческие кружки, — отмечает Светлана.

По ее словам, большинство ее воспитанников гордятся тем, что их преподаватель является иностранкой. К ней все хорошо относятся. Единственным минусом бывает стеснение со стороны самых юных танцоров, вызванное отличием от них самих. Дело в том, что в Китае очень специфичные стандарты красоты. Например, если человек имеет прямой нос и светлый цвет глаз и кожи — это идеал. Когда они встречают личность с такой внешностью, сразу впадают в аут.

Общение с китайцами проходит на английском языке. Так как Светлана является преподавателем балета, в большинстве своем, ей приходится объясняться жестами. Челябинка отметила, что в скором времени всерьез задумывается начать учить китайский.

— Какие-то слова на китайском есть в моем лексиконе, поэтому уроки у нас проходят на английском с вставками на родном языке воспитанников, — отмечает хореограф. — Дети постарше понимают меня, хоть иногда и не могут вступить в коммуникацию. Объясняя упражнение, можно попробовать сказать на китайском, но здесь главное угадать интонацию, чтобы присутствующие правильно трактовали твою речь.

Светлана отмечает, что в Китае дети очень усидчивые и трудолюбивые, повышен и авторитет специалиста. Такое отношение идет не только от малышей, но и от вышестоящих инстанций. Администрация учреждения внимательно относится к мнению, потребностям и готова сделать все, чтобы прежде всего профессионалу было комфортно здесь находиться и работать.

Что касается перспектив, то педагог в Китае может получить лучшую категорию. В России аналогом являются курсы повышения квалификации. Основной задачей преподавателя является успешная сдача воспитанниками экзаменов по окончанию года обучения. Их принимают специалисты из Гонконга. Помимо этого, юные танцоры участвуют в конкурсах разного масштаба. Так как в азиатской стране большое население, конкуренция там аналогично запредельная.

— Зарплата в Китае очень достойная. Радует то, что учителей здесь не обижают в этом плане и не обделяют. Финансов хватает как на жизнь, так и на путешествия, еще и отложить можно, — добавила героиня.

По словам Светланы, дети в Китае очень трудолюбивые

По словам Светланы, дети в Китае очень трудолюбивые

Фото: из архива героя публикации

Светлана отмечает: в Китае полноценно работает выражение: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, и ты это получишь». У тех, кто скептически относится к китайцам, отношения с ними сразу не складываются. Они хорошо чувствуют пренебрежение по отношению к себе и начинают аналогично относиться в ответ. Консервативность — основа взаимодействия с азиатами.

— Китайцы всегда открыты к новым предложениям и готовы поддержать любую, даже, на первый взгляд, фриковатую идею. Если им расписать все и убедить, что это тема окажется востребованной, они сделают все, чтобы ее реализовать. Например, сейчас моя школа взаимодействует с Лондоном, что является хорошим шагом на пути к международному сотрудничеству, — рассказывает Светлана.

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