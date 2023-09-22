Челябинская область планирует развивать информационные технологии в промышленности

Правительство региона тесно сотрудничает с первым частным it-парком. Фото: минцифры Челябинской области.

Челябинская область планирует развивать информационные технологии в индустриальной сфере. Инициативу поддержал один из первых частных IT-парков в регионе — IT-park74. Какие новинки сегодня представляют южноуральские разработчики и за что регион готов давать гранты. Об этом на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95.3 FM) рассказали министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов и руководитель IT-park74 Алена Коломейская.

— Алена Сергеевна, вы совсем недавно возглавили наш IT-парк. Расскажите о себе, чем вы занимались до этого? IT-парк74 работает с 2015 года, 8 лет. Информационные технологии развиваются молниеносно, как будет меняться, по-вашему, отрасль IT?

Алена Коломейская: Я пришла сюда из бизнеса. У меня два направления — это рекламное агентство и it-компания. То есть схожие уже с текущей деятельностью. Сейчас IT-park74 является региональным оператором «Сколково», и мы планируем продолжать привлекать резидентов «Сколково». Конечно, мы стараемся идти в тенденциях рынка и создавать новые направления. Мы рассматриваем стартапы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Упор IT-park74 как инвестор планирует делать на металлургию. Помимо этого мы планируем развивать венчурный фонд, работать в этом направлении, также помогать резидентам в привлечении дополнительных грантов, в снижении налоговой нагрузки.

Игорь Фетисов: Я бы хотел добавить, это один из первых в России частных IT-парков. Это означает, что он, собственно говоря, волен в своих решениях, может не сильно оглядываться на государственные федеральные рекомендации. Да, конечно, нужно им следовать, но у него большая воля заглянуть в какие-то иные сферы, какие-то иные меры поддержки предложить. Поэтому IT-парк всегда для нас такое надежное плечо, опора, чтобы совместно взаимодействовать с IT-сообществом.

— Как сегодня у вас происходит взаимодействие между правительством региона и IT-парком?

И.Ф.: Мы часто их приглашаем на мероприятия, общаемся, надеюсь, эта история продолжится. IT-park74 является представителем резидентуры «Сколково», то есть он может выступать с тем, кого именно приглашать резидентами, плюс у него есть свои площади, за 8 лет появились свои наработанные программы, которые они могут использовать, поддерживать в том числе стартапы. Алена Сергеевна сказала о новых направлениях, это действительно новая история с венчурным финансированием будущих проектов. Это очень серьезная и перспективная тема в будущем, поэтому мы всегда вместе.

САМАЯ ДИНАМИЧНАЯ ОТРАСЛЬ В МИРЕ

— Регион промышленный, для нас это особо интересная история: металлургия и информационные технологии. Как у нас эти две сферы сегодня связаны?

А.К.: На промышленных предприятиях часто используется искусственный интеллект, чаще на отработке именно оборудования. То есть какое-то оборудование выходит из строя, и мы заранее можем предугадать, когда именно оно планирует выйти из строя, заказать эти детали. Не будет простоя, мы заранее планируем все этапы работы.

И. Ф.: Челябинская область изначально промышленный регион. Это действительно так. Губернатором поставлена задача диверсифицировать эту историю. У нас IT уже начинает достаточно серьезные большие шаги делать в сторону своего развития, увеличения ВРП (Валовый региональный продукт. — Прим. ред.). А если говорить о взаимодействии IT и промышленности, — это в первую очередь импортозамещение. Мы с вами понимаем, что крупные промышленные предприятия, к сожалению, использовали импортное программное обеспечение в своей деятельности. И у нас на территории региона есть компании, которые могут составить достойную конкуренцию именно в разработке таких продуктов.

— Сегодня IT считается самой динамично развивающейся отраслью. Если говорить о Челябинской области, в чем наши сильные стороны?

И. Ф.: IT — это самая динамично развивающаяся отрасль в мире, такой динамики не показывало ни одно направление. У нас в регионе действует более 5,5 тысяч компаний, из них 1680 — это организации. Для сравнения в 2021 году их было 2,6 тысяч. Мы получаем эти данные от налоговой, по 2023 году данные будут в феврале-марте, думаю, что там тоже мы увидим рост.

Напомню еще раз, 1680 — это организации, остальные — индивидуальные предприниматели. Из всех организаций 375 компаний получили государственную аккредитацию в России. А это билет в федеральные и региональные меры господдержки. В Челябинской области этот рынок представлен разными направлениями. Как сказала Алена Сергеевна, это и стартапы, это и уже такие матерые компании, которые занимаются разработкой программных решений для промышленности и сайтов.

Мы можем все, и мои слова поддерживают решения экспертных комиссий. Например, интерактивная песочница «Инновации детям» — ребята выиграли конкурс лучшего отечественного оборудования для детских садов и школ РЖД. В 25-ом конкурсе «Золотой сайт и Золотое приложение» челябинские компании заняли призовые места сразу в нескольких номинациях, на национальном конкурсе IT-решений «ПРОФ-IT.Инновация» челябинская компания «Интерсвязь» в номинации «Искусственный интеллект» заняла третье место с интеллектуальной платформой по обработке обращений граждан.

Мы проводим наш министерский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов», там мы проводим конкурс «Лучший IT-проект Челябинской области», где выбираем региональные цифровые решения в сфере медицины, торговли, промышленности, образования, госсектора, услуг.

— Алена Сергеевна, на ваш взгляд какие сегодня самые яркие направления у нас в Челябинской области существуют?

А.К.: Это, конечно же, медицина. У нас есть резидент «Сколково» — компания «Эва Лаб», которая была представлена даже в «Форбсе», они получили дополнительные номинацию. С помощью искусственного интеллекта они могут определить онкологические опухоли в кишечнике, помогая сократить количество заболеваний. Это стартап, сейчас он проходит период сертификации, но все тестовые периоды уже прошли.

— Именно их разработку поддержал губернатор во время посещения онкоцентра?

И.Ф.: Тут надо сказать, что есть процесс сертификации. Медицина — консервативная отрасль, наверное, даже консервативней авиации, поэтому здесь необходимо пройти все процедуры, чтобы это решение стало вторым мнением для врача, все равно он берет ответственность за решение. Но это очень серьезная подсказка, и мы уже убедились, что это работает.

А.К.: Сертификация проходит три года.

НОВЫЕ ГРАНТЫ И НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

— Вы говорили, что количество IT-компаний растет, как им сегодня помогает регион? Появляется ли что-то новое?

И.Ф.: Нашу область не раз приводили в пример на совещаниях, форумах федерального, межрегионального уровня, акцентируя внимание на успешном внедрении мер поддержки для развития наших IT-компаний. Мы внимательно смотрим на опыт других регионов, делимся своими практиками. Мы в числе первых на Южном Урале ввели инвестиционный налоговый вычет для телекоммуникационных компаний. Это не совсем IT-компании, но они делают инфраструктуру, без которой решения этих компаний будут не нужны никому. Также наша подведомственная организация «Центр развития цифровых технологий» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в 2022 году привлек грантов для наших компаний на сумму выше 200 млн рублей.

Также мы нашли поддержку у губернатора Алексея Текслера и с 2022 года запустили программу регионального грантования для IT-компаний. Тогда поддержку получили три региональных компании. В этом году по решению губернатора у нас уже два конкурса, увеличена общая сумма грантов. Сумма составила 1 млн 800 тысяч рублей. До конца сентября назовем победителей второго конкурса. В конкурсе победила, например, компания «Кит Актив», это как раз то, о чем говорила Алена Сергеевна, только прогнозная оценка возможного выхода из строя оборудования не на промышленных предприятиях, а в медицинских организациях. Есть очень высокотехнологичное оборудование, если ты не будешь готов, что нужно заменить, можно получить очень большой ущерб. У данной компании проект, который работает уже и в Челябинской области, и в других субъектах. Компания «Инсайдер» представила на конкурс систему мониторинга рабочих мест и полного цикла взаимодействия с персоналом. Это перспективные проекты.

Также, если говорить про меры поддержки, у нас действует закон, снижающий налоговые ставки для IT-компаний, индивидуальных предпринимателей. Если у нас впервые индивидуальный предприниматель регистрирует свое юридическое лицо, он получает два налоговых периода, к нему никто не приходит и никакие налоги он не платит. Ну и не могу не сказать про IT-ипотеку. Если сотрудник работает в компании, которая аккредитована в Минцифры, он приобрел недвижимость в нашей области, он работает в компании, которая резидент нашей области, он может воспользоваться 805-м постановлением правительства — это 5% (федеральная ипотека), и мы компенсируем еще 3%. Итого ипотека для него становится 2%.

— Кстати, был ценз в размере зарплаты в 100 тысяч, айтишники так хорошо зарабатывают?

И.Ф: Уже сейчас одобрено 23 заявки в Челябинской области на общую сумму компенсации 1 млн 156 тысяч рублей. Там, где востребованы кадры, там и больше платят. Давайте согласимся, что сейчас очень много курсов, IT-park74 тоже в этой истории помогает. Человек, который работает в каких-то иных сферах, может пойти на курсы и стать программистом, например, тестировщиком, аналитиком, таким образом повысить свое благосостояние.

— Алена Сергеевна, действительно сейчас люди из других профессий приходят учиться IT?

А:К: К нам не приходят, мы не школа, но на самом деле очень многие меняют по несколько профессий в течение жизни, и сейчас рост активности именно в этом направлении.

— На ваш взгляд, какие меры поддержки сегодня самые действенные или может быть чего-то еще ждут ШЕ-компании?

А.К.: Я могу про наши меры поддержки «Сколково» рассказать. Это нулевой процент на налог на прибыль НДС, снижение процента по страховым взносам. Если вы хотите как частный инвестор вложить в «Сколково», то вы можете компенсировать до 50% своих вложений через НДФЛ. Помимо этого у нас есть индустриальное партнерство, то есть мы привлекаем крупные корпорации, которые готовы создавать акселератор совместно с нами. Они выделяют r&d подразделения (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. — Прим. ред.) на базе их r&d подразделения. Таким образом, выгоду получают обе стороны.

И.Ф.: Я бы хотел еще добавить про одну меру. Благодаря поддержке губернатора ввели возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, которые были заключены с целью приобретения нежилых помещений для размещения офисов компании. То есть IT-компания решила купить офис, конечно же, в Челябинской области, и мы в течение 3 лет (в первый год — 50%, во второй год — 30%, третий год — 20%) возмещаем им проценты за кредит. Конечно, правительство заинтересовано, чтобы компании не уезжали в Москву, а жили у нас и платили у нас налоги.

А.К.: Со стороны минцифры на самом деле большая поддержка. И мы очень рады этому сотрудничеству, мы всегда готовы направить наших резидентов на дополнительные консультации, и министерство всегда открыто взаимодействует.

ПЕРВЫЕ В «УМНОМ ГОРОДЕ»

— Один из самых значимый проектов в IT, которые у нас реализуются в Челябинской области, — это «Умный город». Всероссийскому проекту недавно исполнилось 5 лет, и Челябинская область вошла в топ-10. Отдельно отмечался Снежинск. Хотелось бы узнать, что особого сделано в этом закрытом городе?

И.Ф.: Город находится под патронажем Росатома, у него есть свои айтишные подразделения, которые разработали платформу для управления «умным городом». Снежинск ее внедрил. Это прямая связь с жителями, система, позволяющая вывести на борт для мэра всю текущую ситуацию: ЖКХ, все, что связано с безопасностью, транспортные истории. Он может одним взглядом оценить текущую ситуацию в городе. Жители также могут видеть текущую историю, например, с отключением горячей воды. Челябинская область действительно вошла в топ-10, потому что мы изначально стартовали в этом проекте, у нас было самое большое количество городов-пилотов среди всех субъектов, поэтому мы далеко продвинулись. Каждый город делает дорожные карты с мероприятиями, вкладывает в муниципальные программы финансирование на создание разного рода интересных проектов

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