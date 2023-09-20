Челябинский риелтор Арсен Унанян получил 5,5 года колонии за мошенничество

В суд Арсен Унанян пришел в спортивном костюме Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Арсену Унаняну, бывшему учредителю агентства недвижимости «Компаньон». Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев и штрафа в 700 тыс. рублей. Унанян был взят под стражу в зале суда, передает корреспондент КП-Челябинск.

Арсен Унанян вину в хищениях не признал. Адвокат риелтора заявил, что приговор суда будет обжалован.

Ранее гособвинитель просил дня Арсена Унаняна 8 лет колонии, штраф 700 тыс. рублей и запрет занимать руководящие должности. Адвокаты Унаняна заявляли, что его вина не доказана и требовали оправдать риелтора или ограничиться условным сроком.

Напомним, с 2017 года компания «Меркада», гендиректором которой был Арсен Унанян, строила на Комсомольском проспекте бизнес-центр «Романов». В 2018 году стройка встала, а впоследствии компанию признали банкротом. Инвесторы строительства потребовали вложенные средства назад. Суд подтвердил, что средства Унаняном были похищены.

Адвокат Арсена Унаняна намерен обжаловать решение Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

В суд на Унаняна подал главврач областного кожвендиспансера Олег Зиганшин. Согласно решению суда, риелтор должен будет ему заплатить 33 млн рублей.

Также Унаняну вменяют махинации при сделке с квартирой челябинского политтехнлога Сергея Клесуна — якобы риелтор похитил вырученные при ее продаже средства.

Во время прений сторон адвокат Арсена Унаняна заявил, что его вина не доказана, и потребовал оправдательного вердикта либо ограничиться условным сроком.

Арсен Унанян длительное время был учредителем агентства недвижимости «Компаньон», гендиректором была его супруга, Влада Валге. В феврале 2022 года в офис агентства недвижимости приходили силовики по делу «Меркады». Через полгода компания объявила о слиянии с другим крупным игроком рынка риелторских услуг в Челябинске — «Дан-Недвижимость» — и прекратила свое существование. Сам Унанян подал заявление о личном банкротстве.

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