Проверка слуха: для врачей Челябинской области введут масочный режим

Вернется ли масочный режим в Челябинскую область Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С приходом осени в Челябинской области увеличилась заболеваемость ОРВИ, но в целом обстановка считается стабильной. COVID-19 тоже вернулся, в регионе даже развернули 62 койки для больных коронавирусом. Значит ли это, что вернется и масочный режим? В соцсетях вовсю ходят слухи о том, что врачей уже обязали принимать пациентов строго в масках. Проверяем, так ли это.

Как рассказали в Минздраве, пока такие меры носят лишь рекомендательный характер. Регионы принимают решение, исходя из обстановки и количества заболевших в области. Что касается Челябинской области, пока никаких официальных решений о введении масочного режима нет. Ни от Минздрава, ни от Роспотребнадзора.

— В случае роста заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала, — заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. — Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов.

Кроме этого, жителям Челябинской области рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа.

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