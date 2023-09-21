Все деликатесы Урала покажут на главной агровыставке региона

Посетители агровыставки могут попробовать колбасу из оленины, шоколад с таежными ягодами, напитки по древним рецептам, рыбные деликатесы, а также варенье и джемы. Фото: ООО «ПВО»

Колбаса из оленины, шоколад с таежными ягодами и напитки по древним рецептам: свою продукцию на XI Межрегиональной агровыставке в Челябинске 27-29 сентября представят фермеры шести регионов УрФО. Выставка будет проходить в конгресс-холле «Таганай» (г. Челябинск, ул. Труда, 181).

Свои достижения и инновации покажут предприятия агропромышленного комплекса территорий Уральского федерального округа. Крупнейшие агрохолдинги Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выступят с коллективными стендами.

Вход на выставку бесплатный для всех посетителей, но нужно зарегистрироваться на сайте. Выставка будет интересна не только аграриям. Все гости и жители города смогут посетить ярмарку и приобрести качественные фермерские продукты. Это рыбные и мясные деликатесы, мед с 15 пасек, огромный ассортимент сладостей, разнообразие сыров, колбасные изделия, варенье из шишек, богатый урожай овощей и фруктов, мясо и яйца перепелов, молочные и кисломолочные продукты, полуфабрикаты, и это далеко не полный перечень. Например, кто никогда не пробовал оленину, сможет оценить это мясо в брусничном маринаде, могут также попробовать суджук или дирштекс.

На стенд Ханты-Мансийского автономного округа приглашаются сладкоежки:

– Мы привезем на выставку сладости по рецептам коренных народов Севера. Лесные ягоды, орехи, сосновые шишки из тайги стали ингредиентами для нашего шоколада, мармелада и драже, – говорит руководитель СПХ «Ханты-Мансийский» Николай Андрейченко. – Наш шоколад изготавливается ремесленным способом — меланжированием. Для основы используется редкий южноамериканский сорт какао бобов Fina de aroma. Приходите и попробуйте настоящие югорские сладости!

Рыбные деликатесы представят предприятия сразу из нескольких регионов УрФО.

– Для жителей и гостей Челябинска мы представим всю линейку производимой экологически чистой рыбной продукции премиум-класса, – комментирует генеральный директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов. – Чир, сиг, ряпушка, корюшка консервированная, вяленая и холодного копчения – вся рыба добывается в арктических водах Крайнего Севера.

Производители Свердловской области будут удивлять посетителей натуральными яствами по старинным рецептам.

– Слово «NOMAD» в переводе означает «кочевник, любитель перемены мест». Путешествуя по свету, подобно номадам, мы собрали знания о старинных рецептах и натуральных ингредиентах. Наши домашние мармелады, цукаты, варенья и джемы – изящное лакомство на каждый день, бескомпромиссный десерт для тех, кто ценит свое здоровье, – рассказывает основоположник торговой марки NOMAD, технолог и путешественник Александр Вовний. – Наша новинка – кусковой мармелад! Он прекрасно подойдет к нашим фирменным чаям и кофейным напиткам.

Выставка будет работать 27 и 28 сентября с 10:00 до 18:00, а 29 сентября – с 10:00 до 16:00. Ещё раз напоминаем: вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте agroural74.ru.