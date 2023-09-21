Взрывной репортаж: показываем, из-за чего каждый четверг перекрывают трассу М-5

Здесь взорвали три тонны взрывчатки. Фото: Егор ИВЛЕВ

Практически каждую неделю водители видят сообщения о перекрытиях трассы М-5. Здесь идет масштабная реконструкция. Повод для ограничений самый уважительный – иногда приходится равнять с землей горы, чтобы построить на их месте дорогу. Корреспондент КП-Челябинск побывал на буровзрывных работах и увидел, как на воздух взлетают многотонные камни.

Трасса М-5 еще покрыта утренним туманом, растущие вдоль обочины деревья и трава не высохли от росы, а дорожники уже трудятся на будущей эстакаде. Сейчас возведено всего несколько секций, но масштабы поражают. С низин вверх поднимаются бетонные колонны, на которые положены многотонные балки.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

У рабочих красные от солнца лица. На перекурах они потягивают дым крепких сигарет, подойдя опасно близко к обрыву. Внизу, под эстакадой, метров тридцать. А они спокойны. Потягивают чай из термоса, а над головами огромный кран поднимает вверх тяжелые балки. Их невозмутимость понятна – мужчина тянут трассу через горы и обрывы.

На другом участке, в стороне от действующей дороги, возникла небольшая проблема – откос горы, монолитный камень объемом в 4,5 тысячи кубометров, преградил путь, стоит на своем и мешает стройке. Дорожники торговаться с ней не стали и заложили почти три тонны взрывчатки.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Солнце поднялось выше и стремительно побежало к полудню. На участке, где сейчас строят четырехполосную трассу, еще в январе кругом был лес. Сейчас здесь уже проходит будущая дорога. Пусть она и в черновом варианте, с кусками камней под ногами, неровная и без асфальта, полноприводная машина нашего провожатого по ней уже летит.

Мы остановились на соседнем холме. Ближе по технике безопасности к скале подходить нельзя – может прибить. Сотрудники все равно советуют после взрыва смотреть вверх, вдруг один из камней отколется, посчитает себя ракетой и попытается отправиться к звездам, но полетит в нашу сторону. Но это потом. Сейчас началась суета и подготовка. Заряд уже заложен куда надо.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Над долиной звучит первый звук тревоги, предупредительный. Сразу в небо с сосен взмывают птицы. Одна из них громко и протяжно кричит, будто продолжая сигнал. Он приземляется на сухое дерево и продолжает свою песню. В другой стороне от заряда работают экскаваторы, шумят двигатели и бьется о кузова грузовиков камень.

Бикфордов шнур у меня вызывает прочную ассоциацию с вестернами. Вот он фитиль, который зажигает злодей, чтобы взорвать мост под поездом, где едут хорошие люди, а герой должен любой ценой перебить огонек до того, как он сомкнется с динамитом. Здесь же тянут провод хорошие парни, строители дорог. Вот они переговариваются по рации. Готовность – пять секунд.

С этого начинается взрыв. Фото: Егор ИВЛЕВ

Первым идет звук. Этот взрыв мягкий, не похожий на бомбы. Один резкий бабах, а за ним трель, напоминающая новогодние петарды. В это время в небо поднимается «гриб» из пыли и летят камни. Столбы после взрыва растет и превращается в облако, которое замирает над останками скалы.

К эпицентру нас не пускают. Туда вновь пойдут взрывники. Они проверят все заряды, возьмут все пробы на чистоту воздуха и земли. Чуть постояв, они направляются туда, где раньше был огромный булыжник. Пыльная работенка, но она того стоит. Скоро здесь поедут машины. Из мертвой скалы появится жизнь.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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