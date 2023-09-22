В Челябинске сняли документальный фильм о нескольких поколениях ветеранов

Премьера фильма о героях разных поколений прошла в «Мегаполисе». Фото: Егор ИВЛЕВ

Мужество. Отвага. Честь. Для многих тысяч южноуральцев это не просто слова — для участников военных конфликтов эти понятия связаны с огнем и кровью, нерушимым братством боевых товарищей и ненавистью к врагу. Герои нескольких поколений рассказали о том, что для них значат эти понятия, в документальном фильме «У нас такая работа. Мужество. Отвага. Честь», созданном челябинским региональным отделением Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации при поддержке Губернатора Челябинской области.

Герои фильма — жители Челябинской области, участники нескольких ключевых военных конфликтов XX века: Великой Отечественной войны, событий в Афганистане, Первой Чеченской кампании — поделилилсь сокровенными историями о том, что происходило с ними в те непростые времена. Также в фильме приняли участие курсанты Военно-воздушной академии и учащиеся кадетских классов.

Для премьеры фильма был выбран самый большой зал кинотеатра развлекательного комплекса «Мегаполис» — в нем собрались известные челябинские общественники, ветераны боевых действий и члены их семей, военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств, учащиеся челябинских школ и студенты вузов, представители власти.

Премьеру посетили общественники, военные, школьники. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Мне очень приятно, что такие слова, как «мужество», «честь», «патриотизм» обретают сегодня свой истинный смысл. Долгое время нас учили стыдиться своей Родины, но мы сейчас начинаем осознавать всю пагубность навязанной извне идеологии, возвращаемся к своей истории, к своим героям, — сказала в приветственном слове член Совета Федерации Маргарита Павлова. — Главное — это наши люди, те, кто совершает подвиги, творит историю. В этом фильме это все отражено.

— Человечество в своем развитии постоянно проходит через какие-то военные конфликты и противостояния. И культура защитников отечества как профессионалов, людей, выполняющих свой долг по защите интересов государства прославлялась во все века, — рассказал заместитель председателя Челябинской городской Думы Иван Горнов. — И несмотря на то, что времена меняются, роль людей, которые готовы самоотверженно защищать свою землю, свой народ, становится лишь важнее. Мы видим конкретные яркие примеры героев, живущих на Южном Урале, которые оказывались в разных ситуациях. И чем больше сюжетов, фильмов, книг будут снимать и писать про этих самоотверженных и храбрых людей, тем лучше будет для подрастающего поколения, которое будет иметь перед собой примеры патриотизма и мужества.

Одним из героев фильма стал депутат городской Думы Виталий Родионов. Выпускник Челябинского военного танкового командного училища, в 1996 году он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе в составе 133-го отдельного танкового батальона, задействованного в зачистках населенных пунктов от боевиков-сепаратистов. Дудаевцы называли это подразделение «Черным крылом», поскольку танкисты воевали на мощных, быстроходных и маневренных машинах Т-80.

— Для съемок фильма меня попросили рассказать, что я прошел, что видел, какое мое отношение было к тому конфликту. Пришлось вновь погрузиться в то время, в эту атмосферу. Да, было непросто, но были о том времени и хорошие, добрые воспоминания, — рассказывает Виталий Родионов. — Получился хороший фильм для нашей молодежи, представителям которой нужно знать свою историю, любить свою Родину. Сейчас, в наше непростое время к этому нужно относиться не как к какому-то обязательству — это должно идти изнутри.

Депутат Гордумы Виталий Родионов рассказал в фильме о своем участии в боевых действиях. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня у Виталия Родионова служат в армии двое сыновей, один из них — на срочной службе в Крыму. По словам депутата, вопроса «идти или не идти» даже не ставилось — сыновья со всей серьезностью и готовностью приняли военную присягу.

По признанию съемочной группы, больше всего в работе над фильмом их тронула история, которую поведал ветеран Великой Отечественной войны из Копейска Иван Иванович Конченков. Еще подростком он ушел сражаться в партизанский отряд — за линией фронта у людей было особое отношение друг к другу и чувство долга.

— Однажды командир дал поручение: нужно выполнить особо опасное для жизни, но необходимое задание. Спросил, есть ли добровольцы? И вся рота сделала три шага вперед, — рассказывает в фильме Иван Иванович. — Это, на мой взгляд, и есть честность и мужество.

Другим героем фильма стал Владимир Образцов, который в 1979 году отправился в Афганистан в качестве «мушавера» — советника при местном комсомоле. На территории СССР «мушаверы» проходили специальную подготовку: учили языки, приемы боевых искусств и обращения с различными видами оружия. Всего таких советников было около полутора сотен человек — и за ними шла охота. Владимир Образцов в фильме рассказал, как едва не погиб — вышел из джипа и через пару мгновений раздался взрыв: машину подорвали ракетой. Чудом советский «мушавер» не пострадал. Табличку с радиатора джипа ветеран теперь хранит, как память, а из подобранных осколков собрал на листе картона «лицо смерти».

Фильм «У нас такая работа. Мужество. Отвага. Честь» после премьеры покажут по телевидению, а в ближайшее время он появится в социальных сетях и на видеохостингах. Продюсеры фильма пообещали, что документалку про южноуральских героев будут показывать в челябинских школах на «уроках мужества».

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