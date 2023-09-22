Лидер по агроэкспорту и научным достижениям: Челябинская область принимает аграриев УрФО

XI межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа откроется в Челябинске 27 сентября. Фото: Александр Бурдин

XI межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа откроется в Челябинске, 27 сентября, в конгресс-холле «Таганай». Фермерские хозяйства и агропредприятия привезут на неё продукты, сельхозтехнику, материалы и оборудование.

Почему стоит посетить XI Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа, даже если вы не аграрий? Об этом на пресс-конференции в челябинском филиале медиахолдинга «Комсомольская правда» рассказали представители регионального минсельхоза и учёные.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова Фото: Егор ИВЛЕВ

По словам заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой, XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа будет значительно отличаться от областной АГРО.

– Межрегиональная агропромышленная выставка с 2010 года объединяет работников АПК Уральского федерального округа. В последний раз в Челябинске она проводилась 10 лет назад, в 2013 году. Действительно, уральскому АПК есть чем гордиться. В прошлом году сельхозпроизводство показало высокие темпы роста. Аграриям удалось собрать исторические урожаи сельхозкультур, обеспечить продукцией внутренний рынок и направить на экспорт значительные объёмы сельхозпродукции и переработки, – говорит Инна Подшивалова. – Выставка – это не только демонстрация достижений и обмен опытом. Среди целей этого мероприятия – повышение престижа профессий в сфере АПК и привлечение в сельское хозяйство талантливой молодежи.

В программе выставки запланированы пленарная дискуссия, торгово-закупочная сессия, обучающие семинары, практические сессии и научно-практическая конференция. Также Инна Подшивалова обратила внимание, что весь второй день выставки будет посвящен экспорту в АПК.

– В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Экспорт продукции АПК» ежегодно на федеральном уровне нам каждый год устанавливают цифры, которые мы обязаны выполнять. И мы с успехом выполняем, наращиваем экспорт. В прошлом году мы продали продукции на внешние рынки на 227 млн долларов. Также отмечу, что Челябинская область является лидером по агроэкспорту среди других регионов УрФО. Более того, федеральным центром для нас установлен самый высокий план. Например, если у Тюменской области план 20 млн долл., то у нас – 164 миллиона, – комментирует заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области. – Сейчас есть определённые логистические барьеры, и после начала специальной военной операции наша география уменьшилась и составила чуть более 30 стран. Но это не мешает нам прирастать, к тому же мы сейчас ориентируемся на рынок Азии, очень продуктивно работаем со странами СНГ, с КНР. Но у некоторых предприятий также остались поставки в Европу и Америку. Наш экспорт характеризуется высокой долей продуктов глубокой переработки благодаря наличию в нашем регионе крупных пищевых перерабатывающих предприятий, известных не только в России, но и за рубежом. За счёт этого всего мы успешно выполняем национальный проект.

Проректор по научной и инновационной работе ЮУрГАУ Сергей Шепелёв Фото: Егор ИВЛЕВ

Одним из значимых событий выставки станет большой научный форум, который пройдёт 28 сентября в ЮУрГАУ и будет посвящён роли науки в АПК. Как отмечает профессор, доктор технических наук, проректор по научной и инновационной работе ЮУрГАУ Сергей Шепелёв, это мероприятие в рамках Межрегиональной агропромышленной выставки пройдёт впервые.

– Участниками форума станут представители Департамента научно-технической политики и образования Минсельхоза России, Министерства сельского хозяйства Челябинской области, а также аграрные вузы УрФО: ГАУ Северного Зауралья, Уральский ГАУ, Южно-Уральский ГАУ, Удмуртский ГАУ, а также ФГНБУ «Челябинский НИИСХ». Каждый участник форума поделится передовыми практиками, помогающими обеспечить технологический суверенитет нашей страны, – отметил Сергей Шепелёв.

Он также рассказал сразу о несколько научных разработках, которые уже применяются на полях.

– В сельхозпроизводстве уже внедрены новые технологии по уборке и возделыванию сельхозкультур, что позволяет значительно снизить потребность в трудовых и материальных ресурсах, – говорит проректор по научной и инновационной работе ЮУрГАУ. – По разработке наших учёных предприятия выпускают современные посевные комплексы, которые позволяют увеличивать урожайность. Также много успешно применяемых научных разработок в животноводстве. Что касается сферы птицеводства, хочу анонсировать о создании в нашем вузе кафедры птицеводства, где специалисты смогут проходить переподготовку и повышать квалификацию.

Заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко Фото: Егор ИВЛЕВ

Продолжая тему научной составляющей в сфере АПК, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко рассказала об уникальной разработке учёных, которая позволяет испечь хлеб из зерна любого качества. Именно сейчас она стала особенно актуальной, потому что аграрии столкнулись с проблемой снижения качества зерна из-за прорастания.

– Эта разработка была сделана нами два года назад, и сейчас она стала востребована аграриями в силу экстремальных погодных условий. То есть, мы низкоклассное зерно решили запустить в контролируемое проращивание, основываясь на способности физиологии зерна в определенных условиях активизироваться, не накапливая микотоксины. И таким образом мы получили муку, которая гармонично встраивалась в процесс хлебопечения. То есть мы получали хлеб с добавленной пищевой ценностью, — объясняет Ирина Потороко. – И, чтобы сохранить продовольственные ресурсы, мы сейчас немного пересматриваем концепт нашей разработки, ставя целью адаптировать его к промышленному применению и обеспечению биобезопасности сырья.

Ирина Потороко также является автором ещё одной разработки, которая позволяет не использовать для обработки зерна химические вещества. Все преимущества новой технологии и конкретные примеры она представит научному сообществу на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа.

Кстати, агропромышленную выставку стоит посетить не только фермерам, но и всем жителям и гостям города.

На площадке выставки будет работать ярмарка, на которую фермеры и предприятия АПК из регионов УрФО привезут свою продукцию. Мясные и рыбные деликатесы (в том числе оленина и арктическая рыба), десерты из полярных ягод и трав, сыры, хлебобулочные изделия и молочная продукция – все яства можно будет попробовать и приобрести в одном месте по ценам производителей.

Вход на выставку свободный. Подробная информация и регистрация на официальном сайте события.